Süper Lig'de ateş hattındaki iki takım Adanaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Kümeden kurtulmak için 3 puandan başka düşüncesi olmayan iki takımdan mağlup olan kendini yakacak ve bu saatten sonra Süper Lig'de kalma şansını iyiden iyiye yitirecek. Peki Adanaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...

ADANASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK

Spor Toto süper Lig'de 27. hafta ateş hattındaki iki takımın düellosuna sahne olacak. Bir yanda Süper Lig'e yıllar sonra yükselen ve düşmek istemeyen Adanaspor, diğer yanda uzun yıllardır Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor. İki takımda da tek hedef var lige tutunmak. Olası bir mağlubiyette ligde kalma şansını büyük ölçüde kaybedecek olan Adanaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç 9 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Maç yayıncı kuruluş olan beIN Sports'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu kritik mücadelede Serkan Çınar görev yapacak. Serkan Çınar'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yürütecek. Mücadelede 4'üncü hakemlik görevini Kutluhan Bilgiç yerine getirecek.

ADANASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 9 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk hareketleriyle devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Turuncu-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen savunma oyuncusu Emre Uğur Uruç, "Bizim için final niteliğinde bir maç olacak. Sahamızda puan kaybetmek istemiyoruz. Şartlar ne olursa olsun, tek hedefimiz galibiyet. Çaykur Rizespor maçında elimizden geleni yapıp takımımızı üst sıralara taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı defans oyuncusu Didi ise Çaykur Rizespor maçından 3 puan alacaklarına inandığını aktararak, "Zor bir maç olacak. Çaykur Rizespor ile hemen hemen aynı durumdayız. İki takım da sahada elinden geleni yapacak ama bizim daha fazlasını yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çaykur Rizespor galibiyetiyle çıkışa geçmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

ADANASPOR'UN SON 10 MAÇTAKİ PERFORMANSI

Adanaspor Spor toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın 6'sında sahadan boynu bükük ayrılırken, rakiplerine 3 maçta üstünlük kurabildi. Turuncu Beyazlılar 1 maçta ise rakibiyle puanı bölüştü. İşte Adanaspor'un son 10 maçta aldığı skorlar...

FENERBAHÇE A.Ş. 2-2 ADANASPOR A.Ş.

BURSASPOR 0-1 ADANASPOR A.Ş.

ADANASPOR A.Ş. 3-0 KASIMPAŞA A.Ş.

GAZİANTEPSPOR 1-0 ADANASPOR A.Ş.

ADANASPOR A.Ş. 1-5 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

AYTEMİZ ALANYASPOR 4-1 ADANASPOR A.Ş.

ADANASPOR A.Ş. 0-1 ATİKER KONYASPOR

KARDEMİR KARABÜKSPOR 2-0 ADANASPOR A.Ş.

ADANASPOR A.Ş. 2-1 AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

GALATASARAY A.Ş. 4-0 ADANASPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN SON 10 MAÇTAKİ PERFORMANSI

Hikmet Karaman'ın öğrencileri deyim yerindeyse galibiyeti unuttu. Yeşil - Mavili ekip oynadığı son 10 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik alırken yalnızca 2 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu

AYTEMİZ ALANYASPOR 2-3 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ATİKER KONYASPOR 2-1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1-0 KARDEMİR KARABÜKSPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1-1 GALATASARAY A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2-4 KAYSERİSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1-2 ANTALYASPOR A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0-1 TRABZONSPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN MUHTEMEL KADROSU

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de kalmak için çıkacağı zorlu Adanaspor maçında şu muhtemel 11'le sahada olacak



Diallo- Orhan, Oboabona, Yakoubi, Özgür, İsmael, Petrucci, Jantscher, Recep, Edomwonyi, Kweuke

SAKAT: Yok



CEZALI: Yok



BİLET FİYATLARI: Kale arkaları 10 lira, Maraton 30 lira, VİP A-B: 75 lira, Misafir seyirci. 30 lira

Adanaspor cephesinde ise henüz kadro tercihi yapılmış değil...