Ersun Yanal'dan Mehmet Ekici açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında, ligin ikinci devresinde yeni stadyumla birlikte çok önemli bir taraftar gücünün devreye girdiğini vurguladı. Yanal, Medical Park Arena ile birlikte seyirci rekorları kırmaya başladıklarını belirterek, "Ortalaması 20 bin üzerinde olan bu seyirci kitlesine oynamak takımımız için de büyük bir motivasyon kaynağı, hepimiz bununun devamını diliyoruz" diye konuştu.

"KAMPA GİDERKEN YABANCI OYUNCUMUZ YOKTU"

Sezon başında beri ortaya koydukları emek ve alın terinin sonuçlarını almaya başladıklarını ifade eden Yanal, "Sezonun başına ilişkin şu tespitleri yapmamız gerekiyor; öncelikle Muharrem Usta ve ekibinin devraldıkları sorunlar silsilesi içinde, istedikleri tarz, vizyon ve yönetim anlayışını oluşturmak için ortaya koydukları çaba büyük bir takdir gerektiriyor. Sadece ekonomik değil sportif anlamda da oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar ve bunların uluslararası arenaya taşınmış olması yönetim ve bizleri oldukça büyük bir sıkıntıya soktu. Slovakya kampına giderken elimizde Akapo ve Esteban'dan başka yabancı oyuncu yoktu. Sonrasında Ramil'in katıldığı ilk kamp dönemi geçirdik. Daha sonra ayrılan oyuncular oldu. İkinci kamp dönemi başladığında halen transferlerle ilgili çözümün olmadığını görüyorduk. Ardından yeni transferlerin katılımıyla birbirine yabancı üstelik birbirini tanıma fırsatı hiç olmayan oyuncularla buluşmuş olduk" şeklinde konuştu.

"ASLA VAZGEÇMEDİK"

Yanal, sezona galibiyetle başladıklarını hatırlatarak, "Ancak takım olmak için gerekli süreyi, oyuncu kalitesini, takımdaşlığın takım olmanın unsurlarını birlikte taşıyacak sorumlulukları ve ahengi çok hızlı bir şekilde sağlamamız gerekiyordu. Bunda oldukça zorlandık. Arzu ettiğimiz seçeneklerde, arzu ettiğimiz zamanda oyuncuları kadroya katmamakla ilgili sıkıntılar vardı. Bu süreçte çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Kazanacağımız maçlar vardı, kaybettik. Bu sıkıntılı süreç içinde takımı nasıl takım yapmamızla ilgili oldukça fazla çalıştık. Oyuncu izlemeye devam ettik ve asla vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

"BİZE İNANANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Yanal, yaşadıkları zorlu süreçte camianın kendilerine güvendiğini belirterek, "Ben bu süreçte, değerli camiamızın, büyük taraftarımızın bize ihtiyacımız olan zamanı tanıyacak sabrı gösterdiklerini düşünüyorum. Kızdılar, darıldılar ve belki üzüldüler ama gerçekten sabrettiler. Bize karşı güvenlerinden dolayı camiamızın tüm fertlerine, yönetim kurulunda bize inanan arkadaşlarımıza ve taraftarlarımıza ayrı teşekkür ederim" dedi.

" MEHMET EKİCİ'NİN TRABZONSPOR'DA KALMASINI ÇOK İSTEDİK"

Trabzonspor'un yolun daha çok başında olduğunu söyleyen Yanal, "Henüz daha istediğimiz kadroyu kurmak gibi bir sona ulaştığımızı düşünmüyorum. Ama en azından birbirini seven, Trabzon'da yaşamaktan hoşlanan, Trabzon'da bulunmayı gerçekten içini sindirmiş ve önündeki hedefi Trabzonspor'da başarılar elde etmek isteyen önemli bir oyuncu topluluğuna sahip olduk. Devre arasında Mustafa Yumlu, Güray, Muhammet Demir, Suk, Akakpo ve Ramil ayrıldı. Mehmet'le anlaşmayı çok istedik. Onun Trabzonspor'da kalmasını çok arzu ediyorduk. Ama onun beklentileri, hayatla ilgili vizyonu ve Trabzonspor ortak bir noktada buluşamadı. Aramıza kattığımız Medjani burada olmayı gerçekten arzulayan bir oyuncuydu ama onun ufak tefek sorunları vardı. Yönetim çok doğru bir tutumla bu sorunları ortadan kaldırarak Medjani'yi Trabzonspor'u uluslararası mahkemedeki davasını geri çekmek koşuluyla ve iyi bir uzlaşıyla kadrosuna kattı. Aynı şekilde Olcay transferinde de doğru hamle yaptık. Böylelikle eksik olan akıllardan bir tanesini, takım aklının oluşmasındaki önemli akıllardan bir oyuncu daha kattık kadromuza. Mas ve Pereira'dan bahsetmek gerekirse ikisi de uluslararası tecrübesi büyük olan oyuncular. Bize takım olma konusunda oldukça büyük katkıları oldu. Genç Yusuf Yazıcı'nın ortaya koyduğu performans için kullandığı fırsatı iyi değerlendirip takımın bir parçası olmak yolunda iyi bir adım attı. Hikayenin en önemli bölümünde takımın N'Doye'yi kazanmak için de oldukça fazla mücadele ettiği söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.





"YARIŞTA BEN DE VARIM' DİYEN BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, iyi bir kadro kurma sürecinde olduklarını dile getirerek, "Yarışta ben de varım diyen bir takım oluşturmak en büyük arzumuz. Dağılmış, bozulmuş birbirinden uzaklaşmış, birbiri ile bağlantısı olmayan bir kadroyu, yarıştıracak bir kadro haline dönüştürüp, onun içinde değerler oluşturup Trabzonspor'un geçmişine uygun, Trabzonspor gücüne ve temsil ettiği değerlere yakışır bir takım oluşturmak için önümüzde halen daha uzun bir yol var. Trabzonspor'un önündeki yolculuk daha yeni başlıyor. İstasyondan yeni çıktık. Konvoy yeni başladı. Şimdi o konvoyu güçlendirerek önünüzdeki sezonda güçlü bir Trabzonspor'da duruşu olan ve yarışta artık ben de varım diyen bir takım oluşturmak en büyük arzumuz. Bunun inancı ve doğrultusunda istediğimiz hedeflere ancak kavuşabiliriz. Ben kuracağımız bir takımla uzun soluklu başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Büyük başarılar ancak taraftar, camia, yönetim ve futbolcuların birlik olduğu anlarda gelir. Bu birlikteliğin daim olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.