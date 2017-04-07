Ligin bitimine 8 hafta kala lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalan Fenerbahçe evinde Akhisar Belediye Gençlik ve Spor'u ağırlıyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Sarı Lacivertli ekip mutlak 3 puan peşinde. Düşme hattının yalnızca 2 basamak üzerinde 14. sırada yer alan Akhisar ise en azından bir puan parolasıyla Kadıköy'de boy gösterecek. Peki Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte mücadelenin tüm detayları...

FENERBAHÇE - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe -Akhisar Belediye Gençlik ve Spor'u konuk ediyor. Ligde iyi bir seon geçirmeyen Fenerbahçe lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Puan kaybını aklının ucuna bile getirmeyen Sarı Lacivertli ekip Akhisar'ı devirerek 2 puan gerisinde bulunduğu Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

Ligde ateş hattının 2 basamak üzerinde yer alan Akhisar'da da hedef Saraçoğlu'ndan eli boş dönmemek.

9 Nisan Pazar Günü Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor maçı saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor maçını genç hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'i yardımcılıklarını Ekrem Kan, Serkan Olgun ikilisi yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgüç Türkalp görev alacak.

OKAN BURUK TAKIMININ BAŞINDA YOK

HAKEM Ümit Öztürk'e sportmenlik dışı davranışı yüzünden 3 maç ceza alan Akhisar Belediyespor teknik direktörü Okan Buruk, cezaya yol açan olaylar zincirini, 'video hakem uygulaması'na benzetti.



Medipol Başakşehir'le Manisa'da oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakasında yardımcı hakemin bayrağını çok geç kaldırdığını öne süren Okan Buruk, şöyle dedi:



"Son dakikada atılmış bir gol ve yaklaşık 15 saniye tepki vermeyen 2 hakem var. Herkes gole sevinirken 10 saniyelik aradan sonra bayrak kalkması, video hakem uygulaması gibi bir şey oldu. Hakemlerin çok uzun beklemesi oyuncuların, bizim ve seyircilerin tepki vermesine yol açtı."



Okan Buruk, "Yaptığımızın yanlış olduğunu biliyoruz ama cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum" derken sözlerine şöyle devam etti:



"Top ağlara gittikten sonra direkt ofsayt bayrağı kalksaydı; kimse bir şey demezdi. Biz orada gol sevincinden bir anda itiraza geçtik. Hepimiz birden hakemin yanına gidince dokunmalar ve çarpmalar olabilir ama hiçbir şekilde hakemi elimle itmedim. Hakeme oyuncuların yanına gittiğimi söylediğimde de raporuna bu şekilde yazacağını söylemişti. Çok farklı, ağır bir rapor yazmış. Tahkim Kurulu'na gidip hakkımızı kullanacağız. Orada oyuncuların, bizlerin ve taraftarın psikolojik durumlarının da düşünülmesi gerekiyor. Hakemin raporunun doğru olmadığını düşünüyorum."





FENERBAHÇE'YE HAZIRLANDILAR



Akhisar Belediyespor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı için geri sayım başlarken Okan Buruk, futbolcularını oyuna çok iyi konsantre olmalarını isterken şöyle konuştu:



"Fenerbahçe'de hata yaptığınız anda hatanızı affetmeyecek, çok önemli isimler var. Son haftalarda forma girmiş bir takımla karşılaşacağız. 2-3 maçtır çok iyi işler yapan Fenerbahçe, hem ligde hem kupada kazanıyor. Böyle takımlara karşı oynamak zordur ancak saha içinde doğru hareket eder, oyun disipliline sadık kalırsak, istediğimizi alabiliriz."

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

AKHİSAR'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCU YOK

Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, Akhisar Belediyespor'da Medipol Başakşehir maçında sakatlanan kaptan Custodio da takımla birlikte çalıştı. Custodio'nun Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alacağı öğrenilirken, yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Aykut Çeviker, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu ve Onur ise sarı kart sınırında bulunuyor.

"TÜM MAÇLARIMIZI KAZANACAK GÜÇTEYİZ"

Zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirten Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, şansın kendilerinden yana olduğu takdirde Fenerbahçe'den puan ya da puanlarla döneceklerini belirterek, ligde kalan 8 maçın hepsini kazanacak güçte olduklarını söyledi.

FENERBAHÇE'YE GÖZDAĞI

Spor Toto Süper Lig'de 9 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Akhisar Belediyespor'un kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, "Önümüzde 8 maç var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, gelecek sezonun hazırlığını yapacağız." dedi.

Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Medipol Başakşehir karşısında yarı final için son ana kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Müsabakada taraftarların desteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Eryüksel, artık ligdeki Fenerbahçe maçına odaklandıklarını kaydetti.

Eryüksel, takımın teknik direktör Okan Buruk'la bir hava yakaladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenebilecek güçteyiz. Kalan her maça final havasında bakıp, kazanmak için sahaya çıkacağız. Okan Buruk ve yönetimi, takıma çabuk adaptasyon sağladı. Önümüzde 8 maç var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, gelecek sezonun hazırlığını yapacağız."

Eryüksel, sözleşmesi sona erecek oyuncularla mayıs ayında görüşeceklerini sözlerine ekledi.

AKHİSAR'IN MUHTEMEL 11'İ

9 Nisan Pazar Günü Kadıköy'de zorlu Fenerbahçe sınavına çıkacak Akhisar Belediye Gençlik ve Spor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken tek olumsuzluk Teknik Direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle kenarda olamayacak olması. İşte Akhisar'ın muhtemel 11.

Bora - Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Custodio, Özer, Soner, Olcan, Vaz Te

FERNANDAO NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe'de kolu kırılan Fernandao'nun sahalara dönmesinin üç ayı bulacağı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün doktoru Burak Kunduracıoğlu, Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Jose Fernandao'nun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Aşağı yukarı 20 gün önce ameliyat oldu. Biliyorsunuz maçta kolunun üst tarafında 5 parça kırık olmuş ertesi gün hemen ameliyat olmuştu. 20 gün geçti üzerinden, tedavilerini yapıyoruz. Omzunda bir breysi var. Bizim burada beklememiz gereken, kemiğin kaynaması. Dirsek hareket açıklığını bir miktar sağlamaya çalışıyoruz.

2 ay bekleyip 2 aydan sonra asıl ciddi rehabilitasyon sürecine başlayacağız. Bu 2 aylık süreçte daha çok istirahat edecek. O yüzden tedavisine Brezilya'da devam edecek, ailesiyle beraber olacak. Zaten yapacağımız çok fazla bir şey yok. Programları da biz vereceğiz ona.

6-8 hafta sonra kontrole gelecek. Kontrolde kemiğin kaynayıp kaynamadığına bakacağız, tekrar tedavisini düzenleyeceğiz ve bir miktar gene biz tutacağız. Ondan sonra gidişata göre tedavilerini düzenleyeceğiz" dedi.

Fernandao'nun dönüşüyle ilgili de konuşan Kunduracıoğlu, "Dönüşü için başta 3 ay demiştik. İlk 2 ay kırığın kaynamasını bekliyoruz. Ondan sonra 1 aylık süreç içerisinde kuvvetlendirme, hareket açıklığını sağlama, rehabilitasyon sürecinin hızlanması olacak. Ondan sonra devam edeceğiz. Bizim işte hastalık yoktur, hasta vardı. Kişiye özgü tedavisine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.