SPOR TOTO 3. LİG HABERLERİ
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
FUTBOL
"Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
Arda Turan'ın yeni adresi!..
FUTBOL
Arda Turan'ın yeni adresi!..
F.Bahçe, PFDK'ya sevk edildi!
FUTBOL
F.Bahçe, PFDK'ya sevk edildi!
Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!
FUTBOL
Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!
Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
FUTBOL
Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
Advocaat yönetime bildirdi: O isimleri gönderin!
FUTBOL
Advocaat yönetime bildirdi: O isimleri gönderin!
Demba Ba için flaş karar!
FUTBOL
Demba Ba için flaş karar!
Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
FUTBOL
Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
Dursun Başkan cezayı mı erteledi?
FUTBOL
Dursun Başkan cezayı mı erteledi?
Bursa'dan net skor!
FUTBOL
Bursa'dan net skor!
Ersun Yanal'dan Mehmet Ekici açıklaması!
FUTBOL
Ersun Yanal'dan Mehmet Ekici açıklaması!
"Formayı futbolcu çalışarak alır"
FUTBOL
"Formayı futbolcu çalışarak alır"
Beşiktaş Trabzon'a geldi
FUTBOL
Beşiktaş Trabzon'a geldi
Rodgers imzayı attı!
FUTBOL
Rodgers imzayı attı!
ÖNE ÇIKANLAR
Altay Spor Kulübü
FUTBOL

Altay'a haciz şoku!

Türkiye ve İzmir'in köklü kulüplerinden Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Altay Spor Kulübü, Çorum Belediyespor ile oynayacağı lig maçı öncesi haciz şoku yaşadı

07 Nisan 2017 Cuma, 14:02:09 Güncelleme: 14:18:11

Maçın başlamasına bir saat kala borç karşılığı formaları haczetmek isteyen avukat ve icra memurları, kulübün Genel Müdürü Atakan Atalay ile haciz tutanağını imzaladı. Atalay, Kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun ise önümüzdeki günlerde borcu ödemek için anlaşmaya gideceğini bildirdi.

Bir asrı deviren Altay Spor Kulübü, zor günler geçirmeye devam ediyor. Özel bir güvenlik firmasına 117 bin lira borcu olan, 3. Lig 1. Grup'ta 2. sırada bulunan İzmir'in en köklü takımlarından Altay, lig maçı öncesi haciz şoku yaşadı.

Maçın başlamasına bir saat kala avukat ve icra memurları maçın oynanacağı Atatürk Stadyumu'na geldi. Soyunma odasına giderek formaları haczetmek isteyen avukat ve icra memurunu Altay Spor Kulübü'nün Genel Müdürü Atakan Atalay durdurdu. Stat önünde anlaşmaya varan iki taraf haciz tutanağını imzaladı.

Altay Kulübü'nün Genel Müdürü Atakan Atalay, Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile konuşulup borcu ödemek için anlaşmaya varılacağını belirtti. Formalar alınsaydı maça çıkamayacak olan Altay Kulübü direkten döndü. Önümüzdeki günlerde borcun ödemesi olacağı, ödeme yapılmazsa Altay'ın bir kez daha haciz ile karşı karşıya kalacağı belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin askerlik fotoğrafları
ŞİPŞAK

Ünlü şarkıcı paylaştı: Biz de 18 ay yaptık
Samsun yeni stadına kavuşuyor!
FUTBOL

Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

Nusret: 'Beni mezbahaneye götürür müsün?' dedi
Günün transfer haberleri (07.04.2017)
FUTBOL

Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!