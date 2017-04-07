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Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

07 Nisan 2017 Cuma, 16:16:31 Güncelleme: 16:45:45

Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEYLERBEYİSPOR Kulübü'nün 05.04.2017 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KÜTAHYASPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA ÖMÜR'ün 05.04.2017 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TEKİRDAĞSPOR Kulübü futbolcusu ERŞEN ÇİLİNGİR'in 05.04.2017 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-TEKİRDAĞSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü OSMAN BOZKURT'un 05.04.2017 tarihinde oynanan ALTAY-ÇORUM BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü/kaleci antrenörü ALPASLAN UYSAL'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Yine fener yine kötü sloganlar
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