FUTBOL
Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
07 Nisan 2017 Cuma, 16:34:38 | Güncelleme: 16:46:06
-
1
1
|
6
La Liga'da gözler yarın oynanacak Real Madrid - Atletico Madrid derbisinde...
-
2
2
|
6
Bu kritik karşılaşma öncesi Atletico Madrid'in orta sahasının önemli ismi Koke talihsiz bir olay yaşadı.
-
3
3
|
6
Perşembe gecesi Madrid'in popüler bölgelerinden Chamberi'de arabasını almak üzere otoparka giren Koke, burada silahlı soyguna uğradı.
-
4
4
|
6
Motorsikletli soyguncu Koke'nin başına silah dayayıp saatini istedi.
-
5
5
|
6
70 bin Euro değerindeki saati alan hırsız motorsıkletiyle hızla uzaklaştı.
-
6
6
|
6
Koke'nin şikayeti sonrası polis kameralardan hırsızın kimliğini tespit etmeye çalışıyor. (NTVSpor)