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Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!

07 Nisan 2017 Cuma, 16:34:38

  • 1 Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
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    La Liga'da gözler yarın oynanacak Real Madrid - Atletico Madrid derbisinde... 

  • 2 Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
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    Bu kritik karşılaşma öncesi Atletico Madrid'in orta sahasının önemli ismi Koke talihsiz bir olay yaşadı.

  • 3 Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
    3 | 6

    Perşembe gecesi Madrid'in popüler bölgelerinden Chamberi'de arabasını almak üzere otoparka giren Koke, burada silahlı soyguna uğradı. 

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