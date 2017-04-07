07 Nisan 2017 Cuma, 17:05:28 | Güncelleme: 17:20:46
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Barcelona akademisinde yetişip, 2011 yılında Arsenal'in yolunu tutan Hector Bellerin, yeniden İspanya'ya dönme hazırlıkları yapıyor.
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Katalan devinin eski futbolcusunu sezon sonunda transfer etmek için, Londra kulübüyle temaslara başlaması beklenirken, transferin önündeki en büyük engel 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli...
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Barcelona'nın maksimum 25 milyon Euro teklif yapabileceği Bellerin için aradaki 15 milyon Euro pazarlık edilebilecek seviyede değil.
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Bu noktada İspanyol basını, hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan milli futbolcu Arda Turan'ı devreye soktu.
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Radio Barcelona programında, Katalan ekibinin Hector Bellerin karşılığında, Arda Turan'ı Arsenal'e gönderebileceği belirtildi.
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Geçtiğimiz haftalarda da İngiliz Times gazetesinde, Mesut Özil'in takımdan ayrılması halinde, Arsenal'in Arda Turan'ı transfer edebileceğine dair bir haber yer almıştı. (Fanatik)
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İSPANYOLLAR DAHA ÖNCE DE ÇOK KONUŞULACAK BİR HABER YAYIMLAMIŞTI...
İspanyol basını daha önce de Arda Turan'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiasında bulunmuştu.
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"Esports Cope" adlı radyo programının gündeme getirdiği "Arda'nın Çin'den gelen teklifleri ciddi şekilde değerlendirdiği" iddiası, Katalan spor gazeteleri El Mundo Deportivo ve Sport'ta geniş yer bulmuştu.
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El Mundo Deportivo yayımladığı haberde şu ifadelere yer vermişti:
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"Arda'nın Barcelona'da devamlılık sorunu var. Kendisine ilk 11'de sabit bir yer de bulamadı.
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Arda, bu zamana kadar düşünmediği Çin Süper Ligi fırsatını artık kaçırmayabilir ve çok büyük bir sözleşmeye imza atabilir."
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Barcelona Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun Çin'deki iki kulüpten aldığı teklife sıcak bakmaya başladığını yazan Sport gazetesi de şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Arda bu sezon forma giydiği 29 maçta 13 gol, 7 asistlik istatistiğiyle kariyerinin en iyi dönemini geçiriyormuş gibi görünse de, bu Barcelona'nın taleplerini karşılamıyor.
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Barcelona'nın orta saha ve hücumdaki rekabetinde Arda'nın istikrarı yeterli olmuyor. Türk futbolcu, ekonomik yönden cazip olan Çin ligini artık daha ciddi düşünüyor."