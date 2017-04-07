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07 NİSAN 2017
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Arda Turan'ın yeni adresi!..

07 Nisan 2017 Cuma, 17:05:28

  • 1 Arda Turan'ın yeni adresi!..
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    Barcelona akademisinde yetişip, 2011 yılında Arsenal'in yolunu tutan Hector Bellerin, yeniden İspanya'ya dönme hazırlıkları yapıyor.

  • 2 Arda Turan'ın yeni adresi!..
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    Katalan devinin eski futbolcusunu sezon sonunda transfer etmek için, Londra kulübüyle temaslara başlaması beklenirken, transferin önündeki en büyük engel 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli...

  • 3 Arda Turan'ın yeni adresi!..
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    Barcelona'nın maksimum 25 milyon Euro teklif yapabileceği Bellerin için aradaki 15 milyon Euro pazarlık edilebilecek seviyede değil.

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