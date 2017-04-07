Şanlıurfaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TFF 1.Lig'te kümenin 2 puan üzerinde yer alan Şanlıurfaspor bir basamak üzerindeki Samsunspor'u ağırlayacak. Ligde zor günler geçiren ve küme hattı ile arasında yalnızca 2 puan bulunan Şanlıurfaspor'da tek hedef galibiyet. Samsunspor'da bu sene ligde umduğunu bulamayan takımlar arasında yer alıyor. Maça galibiyet parolasıyla çıkacak olan Samsunspor'da en kötü ihtimal beraberlik hedefi var. Kırmızı Beyazlılar yenilgiyi ise aklının ucuna dahi getirmek istemiyor. Peki TFF 1. Lig'deki zorlu Şanlıurfaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

SAMSUNSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şanlıurfaspor ile Samsunspor TFF 1. Lig'in 27. haftasında karşın karşıya gelecek. İki takımda da tek hedef galibiyet. Ligin en kritik maçlarından biri olarak gösterilen mücadele 8 Nisan Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Arena Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Bülent Gökçü, Erdinç Sezertam ikilisi yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam yerine getirecek. Karşılaşma TRT Avaz ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 14. RANDEVU

TT 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor ile Şanlıurfaspor, 14. randevularına çıkacak.

Ligde zor günler geçiren ve küme düşme korkusunu yakından hisseden iki takım, Cumartesi günü saat 16.00'da GAP Arena'da 14. kez karşı karşıya gelecek.



Daha önce oynadıkları 13 karşılaşmada Samsunspor rakibini 6 kez yenmeyi başarırken, Şanlıurfaspor ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Şanlıurfa'da oynanan 6 karşılaşmada Samsunspor 1 galibiyet alırken, 4 maç beraberlik ile sonuçlandı. Şanlıurfaspor, kırmızı-beyazlılara karşı evinde 1 kez galip gelebildi.

Daha önce oynan 13 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 16 gol atma becerisi gösterdi. Şanlıurfaspor ise rakibine karşı 9 gol atabildi. Şanlıurfa'da oynanan 6 karşılaşmada ise Ev sahibi ekip rakibine 6 gol atma becerisi gösterirken, Samsunspor da deplasmanda 6 gol atabildi.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 26 haftada topladığı 28 puanla 13. sırada bulunuyor. Şanlıurfaspor ise topladığı 26 puanla 14. sırada yer alıyor. Samsunspor ligde 6 haftadır yenilmezken, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle son 6 haftada 12 puan topladı. Şanlıurfaspor son 9 haftada sadece 1 galibiyet alıp, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 5 puan topladı.

OSMAN ÖZKÖYLÜ: 8 FİNAL GİBİ MAÇ OYNAYACAĞIZ

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, yarın deplasmanda yapacakları Şanlıurfaspor maçında alacakları 3 puanın kendilerini ligde daha iyi duruma getireceğini söyledi.

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin boyu kısaldıkça heyecanın ve stresin üst seviyeye çıktığına dikkati çekti.

Ligde arka arkaya Şanlıurfaspor, Manisaspor ve Elazığspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Özköylü, "Bu maçlar bizim açımızdan olduğu kadar rakiplerimiz adına da hayati önem arz ediyor. Bu süreci en az hasarla atlatmak zorundayız. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği maç programının kendilerini biraz zorlayacağını dile getiren Özköylü, "Rakibimiz Şanlıurfaspor geçen hafta cumartesi günü oynarken, biz pazartesi günü oynadık ve hiç dinlenmeden bu maçın hazırlıklarına başladık. 2 günlük hazırlığın ardından uzun bir yolculukla Şanlıurfa'ya geldik. Oyuncularımız açısından oldukça yorucu bir durum ancak maçta iyi sonuç almak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özköylü, ligde final gibi 8 maç oynayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her maçta 2 puan ortalaması hedefi koyduk. Sezonun sonuna doğru hem rakiplerimizle oynuyoruz hem de play-off mücadelesi veren takımlarla. Bu süreçte 2 puan ortalaması ile gidersek ligde kalacağımıza inanıyorum. Tabii ki şimdi önceliğimiz Şanlıurfaspor. Deplasmanda alacağımız 3 puan bizi ligde çok daha iyi duruma getirecek. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Tüm gücümüzle 3 puan almak için sahada arzulu, istekli ve galibiyet odaklı, aynı zamanda seyir zevki olacak futbolumuzu ortaya koyacağız. Ligdeki yükselişimizi sürdürmemiz açısından da önemli bir maç. Samsun'a puanlarla dönmek istiyoruz."

Öte yandan Samsunspor'un maç kadrosunda sarı kart cezalısı olan Abdulkerim Bardakçı ile sakatlığı devam eden Ahmet Burak Solakel yer almıyor.

COŞKUN ZEREN: HAKEDEN KAZANSIN

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Şanlıurfaspor maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kaybedersek kendimiz için üzüleceğimiz, kazanırsak Şanlıurfasporlu futbolcular için üzüleceğimiz bir maç olacak. Hak eden kazansın. Coşku içinde geçecek olan Şanlıurfaspor maçında umarım her şey gönlümüzden geçen gibi olur" dedi.



TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor ligin 27'nci haftasında 8 Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı için Samsun'da ki hazırlıklarını tamamlayarak şehirden havayoluyla Gaziantep'e gitmek için ayrıldı.



Maç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, maçın zor olacağını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyleyerek,

"Balıkesirspor ile yüksek mücadeli bir oyun oynadık. Futbolcu arkadaşlarımız bunu sonuna kadar bilincindeydi. Önemli bir 3 puan aldık. Yine zorlu bir deplasman için Şanlıurfa'ya gideceğiz. Onlarında bizimde 3 puana ihtiyacı var. Seyircileri önünde çok iyi mücadele eden bir ekipleri var. Bizimde puana ihtiyacımız var. Kazanmak için gidiyoruz. Bu deplasmanın bizim için önemli bir tarafı daha var. Şanlıurfa takımı ve şehri bize her zaman bizi keyifle ve güler yüzle karşıladı. Orada oynadığımız maçlarda gerek kazanalım gerekse de kaybedelim hep alkışlanarak sahadan ve şehirden uğurlamışlardır. Bu maçta öyle olacaktır" dedi.

TOM MUYTERS: SAMSUNSPOR TARAFTARLARI ÇOK FANATİK

HOLLANDA'nın Excelsior takımından ara transferde Samsunspor'a gelen Belçikalı file bekçisi 32 yaşındaki Tom Muyters, Türk halkının misafirperver olduğunu belirterek, "Samsunspor taraftarı çok fanatik. Böyle bir duygulu taraftar daha önce hiç görmedim. Bunu yaşamak çok güzel bir şey. Çünkü ben geldiğimde takımın sıralaması belliydi. O halde iken bir taraftar takımı hiç bırakmadı.



Bu takım şampiyonluğa oynadığı zaman taraftarların fanatikliğini düşünemiyorum" dedi.



Kariyerine doğduğu şehrin takımı Tongeren'in altyapısında başlayan, 2001 yılında Hollanda'nın profesyonel takımlarından MVV Maastricht ile imzaladığı sözleşmeyle profesyonel olan ve 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor'la 1.5 yıllığına imza atan Tom Muyters, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu ve Samsun halkının çok misafirperver olduğunu söyleyen Tom Muyters, "Farklı bir ülkeye gitmek için macera arıyordum. Samsunspor'un büyük ve güzel bir kulüp olduğunu öğrendim. Çok büyük ve kalpli taraftarı var. Sosyal medyadan ve bazı video oynatma sitelerinden Samsunspor'un maçlarına ve taraftarların videolarını izledim, çok beğendim. Yurt dışında Türk arkadaşım hiç yok. Samsunspor'a gelme işi netleşince Türkiye'ye tatile gelen arkadaşlarımdan fikir aldım. Onlar da Türkiye'yi çok beğendiklerini söylediler. Türkiye'yi çok beğendim. Samsun'u da çok beğendim. Türk halkı ve Samsun insanı çok misafirperverler. Herkes güler yüz gösteriyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor" dedi.





SAMSUNSPOR TARAFTARI ÇOK FANATİK



Samsunspor taraftarının çok fanatik olduğunu ve Samsun'un meşhur pidesini çok beğendiğini söyleyen Muyters, "Samsunspor taraftarı çok fanatik. Böyle bir duygulu taraftar daha önce hiç görmedim. Bunu yaşamak çok güzel bir şey. Çünkü ben geldiğimde takımın sıralaması belliydi. O halde iken bir taraftar takımı hiç bırakmadı. Bu takım şampiyonluğa oynadığı zaman taraftarların fanatikliğini düşünemiyorum. Türk yemeklerini çok beğendim. Türk mutfağı ve kültürü çok geniş. Samsun'da ilk pide yedim ve çok beğendim. Çok lezzetli. Samsun'un ve Türk mutfağında sevmediğim hiçbirşey yok" diye konuştu.



ŞANLIURFA'DAN 3 PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ



8 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Şanlıurfaspor maçından 3 puanla dönmek istediklerini de söyleyen Tom Muyters, "Şanlıurfaspor maçı önemli bir maç bizim için. Arkadaşlarla bu maça iyi hazırlanıyoruz. Her hafta maçı kazanmak için maça çıkıyoruz. Biz iyi bir takımız. Birbirimize bağlıyız. Aramızda bir sorun yok. Bu maçtan da galip geleceğimize inanıyorum. Samsun'a 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

ŞANLIURFA MERSİN İDMAN YURDU MAÇINI UNUTMAK İSTİYOR

Tff 1. Ligde mücadele eden Şanlıurfaspor'un basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, Mersin İdmanyurdu karşısında alınan mağlubiyetten dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

Büyükfırat yaptığı açıklamada galibiyet bekledikleri karşılaşmada mağlup oldukları için üzgün olduklarını kaydetti. Şanlıurfaspor'un bundan sora çok kritik karşılaşmalara çıkacağını ifade eden Büyükfırat, "Özellikle bu hafta karşılaşacağımız Samsunspor maçından mutlak galip gelmemiz gerekiyor. Artık telafisi mümkün olmayan maçlara çıkıyoruz. Mersin maçında hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bu yenilgili bu hafta telafi etmek istiyoruz. Yönetim kurulu olarak futbolcu arkadaşlarımıza güveniyoruz. Mersin maçının telafisini Samsunspor maçında yapacaklarına inanıyoruz" dedi.

Büyükfırat ayrıca Mersin İdmanyurdu deplasmanında Şanlıurfaspor'u yalnız bırakmayan ve 90 dakika boyunca takımlarını destekleyen taraftarlara teşekkür etti. Samsunspor maçında da taraftara iş düştüğünü belirten Büyükfırat, Sivasspor maçında olduğu gibi yine tribünlerin dolmasını istedi. Büyükfırat, "GAP Arena Stadında yaşanacak coşku ile birlikte inşallah sahadan galibiyet ile ayrılacağız. Taraftarımızın desteği ile bu zor günleri aşacağımıza sonsuz bir şekilde inanıyoruz. Biz büyük bir camiayız zor günlerinde üstesinden hep birlikte geleceğiz" diye konuştu.

Sarı yeşilli ekibin çalışmalarına da devam ettiğini aktaran Büyükfırat, "Takımımız çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mersin maçında sakatlıklarından dolayı oynayamayan Ndongala, Kaleci Sinan ve Kağan iyileşerek takıma dahil oldular. Bu hafta takımda herhangi bir eksiğimiz bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.