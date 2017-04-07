Barcelona'da Rafinha sezonu kapattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Rafinha, sakatlığı nedeniyle 4 ay forma giyemeyecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığının bulunduğu sağ dizine artroskopi uygulandığı bildirildi.

Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen Thiago Alcantara'nın kardeşi olan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.