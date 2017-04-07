Bursaspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Süper Lig'de Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, yeşil-beyazlılar 57. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 90. dakikada Sercan Yıldırım ve 90+4. dakikada Erdem Özgenç'in penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 35'e çıkararak 9. sıraya yükseldi, 34 puanlı Kardemir Karabükspor ise 10. sırada kaldı.

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SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

BURSASPOR: 3 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0



STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek



BURSASPOR: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy (Dk. 58 Erdem Özgenç), Şamil Çinaz, İsmail Konuk, Aziz Behich, Merter Yüce, Jorquera (Dk. 66 Faty), Sercan Yıldırım, Batalla (Dk. 86 Bilal Kısa), John, Kubilay Kanatsızkuş

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Poko, Dany, Gaman, Papp, Bliznichenko, Lazarevic (Dk. 78 İlhan Depe), Ceyhun Gülselam, Skulason, Serdar Deliktaş (Dk. 60 Tanase), Yatabare



GOLLER: Dk. 57 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+1 Sercan Yıldırım, Dk. 90+3 Erdem Özgenç (Penaltıdan) (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Gaman, Dk. 76 Dany, Dk. 80 Tanase, Dk. 83 Papp, Dk. 90+3 Poko (Kardemir Karabükspor), Dk. 30 Sercan Yıldırım, Dk. 45+1 Batalla, Dk. 52 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Aziz Behich sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Kale önünde müsait pozisyonda bulunan Batalla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun Kardemir Karabükspor ceza sahasına ortasında kaleci Ahmet Şahin yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

38. dakikada ani gelişen Kardemir Karabükspor atağında, Ceyhun Gülselam'ın Bursaspor ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

41. dakikada John'un sol kanattan Kardemir Karabükspor ceza sahasına ortasında Sercan Yıldırım kafayla topu Jorquera'ya indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden pasında kale önünde Batalla'nın dokunamadığı top, auta çıktı.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol taraftan kazandığı korneri Bliznichenko kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

52. dakikada konuk takımın orta sahadan kazandığı serbest vuruşu Lazarevic kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahasına gönderdiği topa Yatabare'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

56. dakikada Batalla'nın pasıyla Kardemir Karabükspor ceza sahasında topla buluşan Sercan Yıldırım'ın vuruşunda, Papp topa ayağını koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada ev sahibi ekip, Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle öne geçti. John'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, savunmadan sekerek yükseklik kazandı. Merter Yüce'nin kafayla kale önüne gönderdiği, Dany'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak, Kubilay Kanatsızkuş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top filelere gitti: 1-0

82. dakikada Poko'nun pasında Bursaspor ceza yayı önünde topla buluşan Bliznichenko'nun sert vuruşunda, kaleci Harun Tekin iki hamlede topa sahip oldu.

90+1. dakikada Bursaspor, Sercan Yıldırım'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Dany'nin geri pasında pres yapan ve kaleci Ahmet Şahin'in önündeki topa sahip olan Sercan Yıldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

90+2. dakikada gelişen Bursaspor atağında, ceza sahasında Aziz Behich, Poko'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 90+3'üncü dakikada penaltıyı kullanan Erdem Özgenç, topu Kardemir Karabükspor fileleriyle buluşturdu: 3-0