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Beşiktaş Trabzon'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 27´nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi

07 Nisan 2017 Cuma, 22:23:20 Güncelleme: 22:26:07

Trabzon Havalimanı´na 20.30 sıralarında gelen Beşiktaş'ı karşılayan bir grup siyah beyazlı taraftar, takım lehine tezahüratlarda bulundu, ayrıca teknik direktör Şenol Güneş´e de çiçek verdi. Güneş´i Trabzon Havalimanı´nda karşılayanlar arasında eski Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da yer aldı. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele gidip yerleşti. Burada da bazı taraftarlar kafileyi karşıladı, futbolcularla da fotoğraf çekildi.

Siyah beyazlıların Trabzon kafilesinde 2´nci Başkan Ahmet Nur Çebi de bulunurken, Caner ile Demba Ba kafilede yer almadı.

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