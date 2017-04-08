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Igor Tudor'un Başakşehir planı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:42:43

  • 1 Igor Tudor'un Başakşehir planı
    1 | 13

    HABERTÜRK SPOR / ERHAN KAAN ADIGÜZEL

    Ligde 2. olup Devler Ligi’ne gitme planları yapan G.Saray’da taktik idmanlara ağırlık verildi. Yardımcılarıyla birlikte rakibin maç CD’lerini izleyen İgor Tudor’un dikkatini en çok çeken konu, Başakşehir’in duran toptan bulduğu goller oldu...

  • 2 Igor Tudor'un Başakşehir planı
    2 | 13

    Bu sezon attığı 47 golün 12’sini ölü toplardan bulan M.Başakşehir’i durdurmak için öğrencilerini hazırlayan Tudor; Emre Belözoğlu’nun ortalarında gol bulan Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan gibi hava toplarında etkili oyuncular için uyarılar yaptı.

  • 3 Igor Tudor'un Başakşehir planı
    3 | 13

    Başakşehir, ilk yarıda G.Saray’la oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü Yalçın’la duran top organizasyonundan bulmuştu.

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