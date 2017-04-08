Igor Tudor'un Başakşehir planı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:42:43 | Güncelleme: 10:02:18
1
1|13
HABERTÜRK SPOR / ERHAN KAAN ADIGÜZEL
Ligde 2. olup Devler Ligi’ne gitme planları yapan G.Saray’da taktik idmanlara ağırlık verildi. Yardımcılarıyla birlikte rakibin maç CD’lerini izleyen İgor Tudor’un dikkatini en çok çeken konu, Başakşehir’in duran toptan bulduğu goller oldu...
2
2|13
Bu sezon attığı 47 golün 12’sini ölü toplardan bulan M.Başakşehir’i durdurmak için öğrencilerini hazırlayan Tudor; Emre Belözoğlu’nun ortalarında gol bulan Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan gibi hava toplarında etkili oyuncular için uyarılar yaptı.
3
3|13
Başakşehir, ilk yarıda G.Saray’la oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü Yalçın’la duran top organizasyonundan bulmuştu.
4
4|13
Hırvat hoca, rakibin en hızlı oyuncusu olan Bosnalı yıldız Edin Visca’ya son maçta başarılı oyunuyla dikkati çeken Martin Linnes’le kilit vurmayı amaçlıyor.
5
5|13
Ahmet Çalık ve Semih Kaya süratlerini kullanıp, forma giymesi halinde Adebayor’un ceza alanında topla buluşmasını engelleyecek.
HABERİN DEVAMI
6
6|13
Golleriyle adından söz ettiren Mossoro ve Cengiz Ünder’e de sürpriz çıkış izni verilmeyecek.
7
7|13
USTALARA GÜVENİYOR Mutlak galibiyete ihtiyacı olan G.Saray’da Tudor galibiyet için de usta yıldızlarına güveniyor.
8
8|13
Başakşehir maçına deplasmanda olmasına rağmen Türk Telekom Arena’daki gibi baskılı bir başlangıç yapmak isteyen Tudor; 11’de oynatmayı düşündüğü Podolski ve Eren’in bitiriciliğiyle sonuca gitmeyi amaçlıyor.
9
9|13
İlk 20 dakikada atılacak bir golün rakibin güçlü savunmasında psikolojik yıkım yaratabileceğini hesaplıyor
10
10|13
SNEIJDER KEYİFSİZ Adana önünde yedek kaldığı için keyifsiz olan Sneijder ve sakatlıktan yeni çıkan Bruma’nın antrenman performanslarını artırmalarını bekleyen Tudor, iki oyuncu konusunda kesin kararını veremedi.
HABERİN DEVAMI
11
11|13
Bugün ve yarınki idmanlar iki yıldızın 11’de başlayıp başlamama konusunda kaderini belirleyecek.
12
12|13
Şu anda Josue, Sneijder’dan bir adım önde gözüküyor.
13
13|13
Tudor’un, sakatlığının tüm izlerinden kurtulması halinde Bruma’ya, Yasin’in yerine forma verip, Garry Rodrigues’i de bu kez sağ kanatta kullanması bekleniyor.