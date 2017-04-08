Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta başlayacak?

TFF 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Uzun bir dönem mücadele ettiği Süper Lig'den geçtiğimiz yıl düşen ve tekrar Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Eskişehirspor'da da play-off'lara kalmak isteyen adana Demirspor'da da hedef 3 puan. Peki zorlu Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

ESKİŞEHİRSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Topladığı 45 puanla TFF 1. Lig'de 3. sırada bulunan Eskişehirspor, Mustafa Denizli'nin yönetiminde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kırmızı - Siyahlılar Süper Lig yolunda 3 puandan başka bir şey düşünmezken 2'nci sıradaki Sivasspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Bu yıl ligde aradığını bulamayan ve 31 puanla 10'uncu sırada bulunan Adana Demirspor'da kalan maçlarını kazanarak play - off'lara kalmak istiyor. 8 Nisan Cumartesi (bugün) Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı saat 18.30'da başlayacak. Zorlu mücadelede Koray Gençerler düdük çalacak. Gençerler'in yardımcılığını Cumhur Altay ve Bahtiyar Birinci ikilisi yürütecek. Karşılaşmada dördüncü hakemlik görevini ise Selim Özen yapacak. Zorlu maç TRT Spor'dan canlın olarak yayınlanacak.

BAŞKAN SÖZLÜ'DEN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, takımının bir türlü maç kazanmayı öğrenemediğini belirterek, "Oyuncularımız skoru koruma telaşı ile ister istemez orada bir şeylere sebep oluyor. Bunu önlediğimiz zaman Adana Demirspor'un bu ligde yenemeyeceği takım yok" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Sözlü, takımının gidişatı ve kendisi hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'un bir türlü kazanmayı öğrenemediğini belirten Sözlü, "Oyuncularımız skoru koruma telaşı ile ister istemez orada bir şeylere sebep oluyor. Son dakikalarda da olsa böyle kaybettiğimiz, berabere kaldığımız maçlar var. Bunu önlediğimiz zaman bizim takımın bu ligde yenemeyeceği takım yok. İnşallah bunları bir an önce düzeltiriz, teknik direktörümüz deneyimli birisi buna çözüm bulacaktır. Çalışıyordur tabi ki" diye konuştu.

"ÜST SIRALARIN HESABINI YAPACAĞIZ"

Başkan Sözlü, 3-3 biten Ümraniyespor maçının hakkının 7-6 olması gerektiğini ifade etti. Adana Demirspor'un üst sıralarda olması gerekirken şu anda alt sıralara yaklaştığını kaydeden Sözlü, "Üste bakacağız derken alt tarafa da bakmaya başladık. Kazansak üste yakın olacaktık, kaybedince üste 9, alta 7 puan var. Tabi ki biz her şeyin farkındayız. Adana Demirspor'u alt tarafla ilişkilendirmek ne bizim ne de camianın duruşuna yakışır. Biz ne olursa olsun 8 maç var, matematiksel şansımız devam ettiği sürece biz hep inşallah üst tarafın hesabını yapmaya devam edeceğiz. Bu camia büyük bir camia, bütün zorlukların her zaman üstesinden gelmiştir. Gelmeye de devam edecektir. Tribünler gerekli desteği yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, yıllardan beri hep haksızlığa uğrayan takım hüviyeti aldıklarını, bunun da takımın kaderinde olduğunu sözlerine ekledi.

"ESKİŞEHİRSPOR MAÇINI KAZANIP ZİRVEYE BAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TFF 1. Lig'in 26. haftasında cumartesi günü oynayacakları Eskişehirspor maçının hayati önem taşıdığını belirten Sedat Sözlü, "Önümüzde Eskişehirspormaçı var. Bu takım oraya kazanmaya gidecek, her ihtimalin olacağı bir maç. Adana Demirspor, bunun bilinciyle devam ediyor. Takımda her zaman sıcaklığı korumaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzde ki maçı kazanıp zirveye bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"GİTMEK İSTEYENİ ZORLA TUTMAYIZ"

Adana Demirspor'un Benin'li forvet oyuncusu Mickael Pote'nin takımdan gideceği söylentileri üzerine ise Sözlü, şunları söyledi:

"Daha ilk dönemimde kendim buldum getirdim. 2 sezondur da bizi mahcup etmedi. Parasının da hakkını veren oyunculardan. Profesyonel oyuncu. İşini iyi yapan oyuncu. Ben kalmasından yanayım. Kendisine de bir teklif sundum. Bana sezon sonunu bekleyeceğini söyledi. Sezon sonu ben olurum veya olmam gelecek yönetime Pote'li bir Adana Demirspor bırakmak isterim. Gidersem bile mevcut oyuncularla sözleşme imzalayıp gelecek yılın takımını ben burada bırakmak istiyorum. Pote, bu takımın çok önemli bir oyuncusu. Biz kendisine bir teklif sunduk ama sezon sonu değerlendireceğini söyledi. Biz de sezon sonunu bekleyeceğiz. Kimse vazgeçilmez değildir. Adana Demirspor da tabi ki Pote'nin kıymetini bilmiyor değil. Pote'nin, duruşu ve karakteriyle bize çok büyük katkısı olmuştur. Bir futbolcunun yeni sezonda kendine göre bir hesabı olabilir. Teklif de almış, bunu biliyorum. Kendisine de ben söyledim. Öyle bir şey olduğunda benimle paylaşması gerektiğini söyledim. Hiç kimseyi zorla tutamayız."

"SEZON SONU GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPACAĞIM"

Başkan Sözlü, 16 Ocak tarihinde söylediği 'Sezon sonu başkanlığı bırakıyorum' sözlerine karşılık ise, "Sezon sonunda bırakacağımı söyledim. Şu anda böyle bir şeyi konuşmak istemiyorum. Takıma odaklandım. Takımın durumuyla alakalı sorumluluğumuz var. Onun bilinciyle hareket edeceğiz. Sezon sonu duruşumuz netleştiğinde orada gerekli açıklamayı yapacağım" şeklinde konuştu.

İPEKOĞLU: BU BAŞARISIZLIKTIR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, TFF 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor ile yapacakları maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta sahalarında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmalarını "talihsizlik" olarak nitelendirdi.

Rakipleri karşısında öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını anımsatan İpekoğlu, "Rakip 10 kişi kalıyor, 3-2 öne geçip buna rağmen skoru koruyamıyoruz. Bu başarısızlıktır." diye konuştu.

Engin İpekoğlu, 8 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor, şampiyonluk hedefi olan ve kadrosunda Süper Lig tecrübesi bulunan futbolcuları barındıran bir takım. Hocaları Mustafa Denizli de çok deneyimli. Yaklaşık 20-25 bin seyirci önünde oynanacak bir maç. Tabii ki ne tarafından bakarsanız bakın, bu tür maçlarda futbolcular kendi kendini motive ediyor. İnanıyorum ki Eskişehirspor maçı, herkesin keyif alacağı bir müsabaka olacak. Eskişehirspor maçını kazanmalıyız. İç sahada kaybettiğimiz puanları deplasman maçlarında telafi etmemiz lazım. Play-off hedefimiz için alabileceğimiz en fazla puanı alıp yolumuza devam edeceğiz."

ADANA DEMİRSPOR TAKTİK ÇALIŞTI

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Aytaç Durak Tesisleri'nde Teknik Direktörü Engin İpekoğlu yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından tam sahada mavi-lacivertli oyuncular Eskişehirspor maçının taktik çalışmasını yaptı. Deneyimli teknik adam Engin İpekoğlu, rakip takımın özelliklerini oyuncularına anlatırken neler yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Oyuncular da ellerinden gelen çabayı sarf ederek kendilerine söylenenleri yerine getirmeye çalıştı.

Bu arada, Engin İpekoğlu, haftalık olağan basın toplantısında Çarşamba günü Aytaç Durak Tesisleri'nde saat 15.00'de değerlendirmelerde bulunup basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.