Erzurumsporlu futbolcu: Taciz gibi bir konu söz konusu dahi değildir

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Doğan Can O., sosyal medyadan tanıştığı öğretmen P.D.'nin gönderdiği fotoğraf ve videoları arkadaşlarına gönderip, internete yüklediği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan Doğan Can O. şunları söyledi:



"Aramızda 1 yıl önce yaşanan küçük bir sorun nedeniyle kendisi şikayetçi olmuştu. Şikayet konusu fotoğraf ve videoları yüklemekle alakalı değil. Bana gönderdiği fotoğraf ve videoları internete koymadım. Kendisi de her hangi bir mağduriyet yaşamadı. P.D. ile sadece 1 kez yüz yüze görüştük. Konunun nasıl bu kadar büyüdüğünü de anlamış değilim. İkimiz de sporcuyuz, kariyerlerimiz önemli. Olaylar tamamen çarpıtılmıştır. Ortada taciz gibi bir konu söz konusu dahi değildir. Çıkan haberler asılsız. Haberlerle ilgili gerekli işlemler yapılacak. İkimizde en kısa sürede olayın kapatılmasını istiyoruz."

