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Erzurumspor Doğan Can O taciz açıklama
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Erzurumsporlu futbolcu: Taciz gibi bir konu söz konusu dahi değildir

Kendisine gönderilen fotoğrafları internete yüklediği iddia edilen Erzurumsporlu futbolcu Doğan Can O. çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:39:32 Güncelleme: 10:44:02

Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcusu Doğan Can O., sosyal medyadan tanıştığı öğretmen P.D.'nin kendisine gönderdiği fotoğraf ve videoları internete yüklemediğini iddia etti. Doğan O., "Çıkan haberler asılsız. Haberlerle ilgili gerekli işlemler yapılacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Doğan Can O., sosyal medyadan tanıştığı öğretmen P.D.'nin gönderdiği fotoğraf ve videoları arkadaşlarına gönderip, internete yüklediği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan Doğan Can O. şunları söyledi:

"Aramızda 1 yıl önce yaşanan küçük bir sorun nedeniyle kendisi şikayetçi olmuştu. Şikayet konusu fotoğraf ve videoları yüklemekle alakalı değil. Bana gönderdiği fotoğraf ve videoları internete koymadım. Kendisi de her hangi bir mağduriyet yaşamadı. P.D. ile sadece 1 kez yüz yüze görüştük. Konunun nasıl bu kadar büyüdüğünü de anlamış değilim. İkimiz de sporcuyuz, kariyerlerimiz önemli. Olaylar tamamen çarpıtılmıştır. Ortada taciz gibi bir konu söz konusu dahi değildir. Çıkan haberler asılsız. Haberlerle ilgili gerekli işlemler yapılacak. İkimizde en kısa sürede olayın kapatılmasını istiyoruz."

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