GALATASARAY HABERLERİ
08 NİSAN 2017
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Günün transfer haberleri (08.04.2017)

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:38:31

  • 1 Günün transfer haberleri (08.04.2017)
    1 | 25

    Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'nin elinde bulunan Marco van Ginkel için Chelsea'yle masaya oturacak.

  • 2 Günün transfer haberleri (08.04.2017)
    2 | 25

    Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mehmet Ekici'yi kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe, orta saha arayışlarını sona erdirmiş değil.

  • 3 Günün transfer haberleri (08.04.2017)
    3 | 25

    Sezonu PSV'de kiralık geçiren Van Ginkel için Chelsea'yle görüşmelere başlamayı planlayan Fenerbahçe, Hollandalı oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek isteyecek.

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