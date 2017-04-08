Günün transfer haberleri (08.04.2017)

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:38:31 | Güncelleme: 13:35:34
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Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'nin elinde bulunan Marco van Ginkel için Chelsea'yle masaya oturacak.
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Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mehmet Ekici'yi kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe, orta saha arayışlarını sona erdirmiş değil.
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Sezonu PSV'de kiralık geçiren Van Ginkel için Chelsea'yle görüşmelere başlamayı planlayan Fenerbahçe, Hollandalı oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek isteyecek.
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Chelsea'nin 2013 yılında transfer ettiği Van Ginkel şu ana dek Milan, Stoke City ve PSV olmak üzere 3 farklı takımda kiralık olarak forma giydi.
(Sözcü)
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2019'a kadar Sevilla'nın futbolcusu olan ama Schalke'de kiralık forma giyen 27 yaşındaki Yevhen Konoplyanka'nın sarı- lacivertlilerin teklifi sıcak baktığı vurgulanıyor.
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MENAJERİ GELİYOR Son iddia ise Ukraynalı yıldızın menajeri Jose Baster'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip sarı-lacivertli yetkililerle görüşme yapacağı şeklinde... Sevilla'nın geçen sezon Dnipro'dan bonservissiz renklerine kattığı oyuncu, bu sezonun başında Schalke'ye kiralanmıştı. 60 kez Ukrayna Milli Takımı forması giyen Konoplyanka, Schalke'de 16 lig maçında 1 gol-1 asistle oynadı.
(Fotomaç)
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Jimenez'le hayal kırıklığı yaşayan, Jonas'ın 34 yaşında gelmesi nedeniyle sıkıntı çeken Benfica'nın Çin kulüplerinin ısrarla istediği Yunan golcüyü de satmaya hazır olduğu ve iyi bir forvet aradığı belirtildi.
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İlk adayın Benfica'ya attığı gol sonrası taraftarın da gönlünü kazanan Cenk Tosun olduğu gündeme getirildi. Benfica'nın Cenk için kısa ve uzun vadeli planlar yaptığı 10 milyon euro civarında bir teklif götürülmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
(Fotomaç)
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Wesley Sneijder'i satma kararı alan, Nigel de Jong'u da gelecek sezon düşünmeyen Cimbom'da yeni orta saha arayışları hız kazandı. Josue'nin bonservisini almayı gündemine alan yönetimin, Igor Tudor'un verdiği rapor doğrultusunda Cagliari'nin tecrübeli ismi Davide Di Gennaro'yu da listesine dahil ettiği belirlendi. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün geçtiğimiz günlerde çıkarma yaptığı İtalya'da Di Gennaro'nun menajeri Manuel Montipo ile de masaya oturduğu iddia edildi.
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TUDOR BiTİRECEK Ön libero oynamasına rağmen Cagliari formasıyla bu sezon La Liga'da 20 maçta 2 gol atıp 5 de asist yapan sol ayaklı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Takımdan ayrılacağını açıklayan İtalyan oyuncunun birçok talibinin olduğu bildirildi. Tudor'un önümüzdeki günlerde Di Gennaro ile bir telefon görüşmesi yaparak 'Galatasaray'a gel' diyeceği gelen haberler arasında...
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TAM BİR GEZGİN A milli takımda hiç oynamayan Di Gennaro, alt kategorilerde 25 kez giydiği İtalyan milli formasıyla 3 gol attı. Milan alt yapısından çıkan tecrübeli oyuncu bugüne kadar Çizme'de 12 farklı kulübün formasını terleterek ilginç bir kariyere imza attı.
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ÇİFT YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR Orta sahada hem savunmaya hem hücuma yönelik oynayabilen Davide di Gennaro, sol kanatta da görev alabiliyor. Yumuşak bir bileğe sahip olan sol ayaklı oyuncu, hırsı ve inatçı oyun yapısı ile tanınıyor.
(Fotomaç)
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Uzun süredir Brezilya'da futbolcu izleyen Beşiktaş'ın basın sözcüsü Metin Albayrak ile sportif direktörü Gökhan Keskin 5 oyuncu üzerinde rapor hazırladı.
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Clayton (Atletico MG), Thiago Maia (Santos), Roger Guedes (Palmeiras), Otavio (Altletico PR) ve Lucao (Sao Paulo) için olumlu rapor çıktı
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Atiba'nın yaşı ve alternatifsiz olması nedeniyle ikili bu isimlerden Atletico PR'de forma giyen ön libero Otavio için "öncelikle alınmalı" bilgisini paylaştı.
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Menajerliğini Rhodolfo'nun menajeri Rafael Felix'in yaptığı Brezilyalı oyuncu için transfer görüşmelerine Mayıs itibariyle başlanması kararı alındı.
(Fotospor)
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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve şu günlerde menajerlik yapan Mateja Kezman'dan sürpriz bir teklif geldi... Sırp oyuncu Partizan'da forma giyen forvet oyuncusu Uros Djurdjevic'i sarı-lacivertli ekibe önerdi.
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Santrfor oynamasının yanı sıra sol ve sağ kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Djurdjevic'in bu sezon 20 maçta 16 gol attığını, transfer edilmesi durumunda Fenerbahçe'ye faydalı olabileceğinden bahsetti. Oyuncusunu bizzat Hasan Çetinkaya'ya öneren Kezman, sarı-lacivertli ekibin mali durumunu bildiğini, Partizan ve Fenerbahçe arasında bir köprü kurarak bu transferle ilgili sıkıntıları çözme sözünü de verdi.
(Fotospor)
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Rus basını, Fenerbahçe’de beklediği kadar forma şansı bulamayan Roman Neustadter’in sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini yazdı.
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Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Zenit’in 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.
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Rusya forması giyen Neustadter, kariyerinde hiç Rusya Ligi’nde forma giymedi. Sezon sonunda stoper Lombaerts’i Oostende’ye gönderecek olan Zenit, bir başka stoper Luis Neto’yla da yolları ayırmayı planlıyor.
(Fanatik)
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Ukrayna’ya giden Asbaşkan Ali Yıldırım, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Taison için Shakhtar’la masaya oturdu. Yıldırım ardından da 29 yaşındaki sol açığın menajeriyle görüşerek resmi teklifte bulundu
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Yeni sezonda Aykut Kocaman yönetiminde çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor... İsmi birçok yıldızla anılan Sarı-Lacivertliler, Shakhtar Donetsk formasını giyen Taison Freda resmi girişimlere başladı. Asbaşkan Ali Yıldırım'ın bu transferi bitirmek için geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya gittiği ortaya çıktı. Yıldırım'ın ilk olarak Shakhtar'la masaya oturduğu öğrenildi. Şu anda fiyasa değeri 10 milyon Euro olan Taison'un sözleşmesinin Aralık ayında sona erecek olması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Sarı- Lacivertliler, artık Ukrayna'da kariyerini sürdürmek istemeyen Brezilyalı futbolcunun transferini 3-4 milyon Euro arasında bir rakama bitirmeyi hedefliyor.
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MENAJERLE GÖRÜŞME ÇOK OLUMLU GEÇTİ Ali Yıldırım, Shakhtar'la yaptığı görüşmenin ardından Taison'un menajeriyle bir araya gelerek sözleşme şartlarını masaya yatırdı. Görüşmenin çok olumlu bir şekilde geçtiği ve tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirlendi. 2013 yılında bir başka Ukrayna ekibi Dnipro'dan Shakhtar'a transfer olan Taison sol kanatta ve forvet arkasında görev yapıyor. Sağ ayağını çok etkili bir şekilde kullanan Sambacı bu sezon 8 gol atıp, 8 de asist yaptı.
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LUCESCU'NUN HARİKASI! Şu an Zenit'in başında olan Mircea Lucescu, Shakhtar'ı çalıştırdığı dönem parlattığı Brezilyalılar'la ün yapmıştı. İşte onlardan birisi de Taison Freda... Luce, 2013'te Sambacı'yı Dnipro'dan 15 milyon Euro'ya transfer etmişti..