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Sercan Yıldırım 203 gün sonra gol attı

Bursaspor'un golcü oyuncusu Sercan yıldırım, dün oynanan Karabükspor maçında attığı golle 203 gün sonra ligde yeniden golle tanıştı. Golcü isim, ligde bu sezon ilk 11'de çıktığı nadir maçlardan birini oynadığını belirterek, "Çok istiyordum formayı ve sonunda kavuştum. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum" dedi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:41:36 Güncelleme: 13:44:51

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran yeşil-beyazlılarda, karşılaşmanın 2. golünü kaydeden golcü oyuncu Sercan Yıldırım, taraftarların önünde iyi bir 3 puan aldıklarını söyledi. Hafta içi antrenmanlarda ve soyunma odasında takım olarak hırslarının üst seviyede olduğunu belirten Yıldırım, "İyi hazırlandık maça. Kötü bir gidişat vardı ve bunu da olumluya çevirmek bizim elimizdeydi yine. O yüzden bugün iyi mücadele ettik. Taraftarlarımızın önünde iyi bir 3 puan aldık. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Sonuçta kaybedilmiş bir şey yok. Her şey bizim çalışmamıza ve hırsımıza bağlı. Biz istediğimiz zaman maç da alabiliyoruz. O yüzden de bu çıkışı sürdürüp, üst sıraları zorlamak istiyoruz. Bunu da yapacak güçteyiz. Haftaya referandum olduğu için maç oynamayacağız. O arayı da iyi değerlendirip, Akhisar maçına iyi hazırlanıp o maçta da 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

"FORMAYI ÇOK İSTİYORDUM"
Maçta çok hırslı olduğunu ifade eden Yıldırım, "İlk 11'de bu sezon nadir başladığım bir maçtı. Çok istiyordum formayı ve sonunda kavuştum. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. O topu kazanmamın hırsından da belli oluyordur. Bu hırsı tüm haftaya yaydığım sürece iyi bir 3 puan çıkaracağımızı da düşünüyorum tüm maçlarda. İyi çalışıyorum ve bunu da devam ettirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon en son 4. haftada oynanan Kayserispor karşılaşmasında gol sevinci yaşamıştı.

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