Real Madrid - Ateletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

La Liga 'da 31. hafta mücadelesinde 1 maçı eksik olmasına rağmen Barcelona'nın 2 puan önünde lider olan Real Madrid - Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki zorlu Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

La Liga'da Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor. Lider Real Madrid, lig 3'üncüsü Atletico Madrid'i konuk ediyor. Zidane'ın öğrencileri başarılı bir grafik çizerek ligde maç eksiğine rağmen 2 puan farkla Barcelona'nın önünde yer alıyor. Eflatun Beyazlılar'da tek hedef galibiyetle sahadan ayrılarak liderliğini perçinlemek. Lider Real'in 10 puan gerisinde yer alan ve Sevilla ile soluk soluğa Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Atletico Madrid'te de hedef Bernabeu'dan puaan ya da puanlarla ayrılmak... Zorlu Real Madrid - Atletico Madrid karşılaşması 8 Nisan Cumartesi (bugün) saat 17.15'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MADRİD DERBİSİNDE GÖZLER GOLCÜLERDE

Real Madrid - Atletico Madrid maçı öncesi iki takımda da gözler golcülerin üzerinde. Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo Atletico Madrid maçı öncesi 19 golle takımının en çok gol atan oyuncusu pozisyonunda bulunuyor. Atletico Madrid'in genç yıldızı Antoine Griezmann'da 14 golle takımını sırtlayan oyuncu konumunda. Deplasmandan puan ya da puanlar almayı hedefleyen Simeone'nin en büyük kozu Fransız yıldız olacak.

MADRİD DERBİSİNDE SON 10 MAÇ

Real Madrid 1 - 2 Atletico Madrid

Atletico Madrid 2 - 0 Real Madrid

Real Madrid 2 - 2 Atletico Madrid

Atletico Madrid 0 - 0 Real Madrid

Atletico Madrid 4 - 0 Real Madrid

Real Madrid 1 - 0 Atletico Madrid

Atletico Madrid 1 - 1 Real Madrid

Real Madrid 0 - 1 Atletico Madrid

Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid

Atletico Madrid 0 - 3 Real Madrid

REAL MADRİD'İN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

La Liga'da lider olan Real Madrid, Atletico Madrid maçı öncesinde evinde oynadığı son 20 maçta rakiplerine hiç yenilmedi. Eflatun Beyazlılar Atletico Madrid engelini de evindeki üstün istatistiği ile geçmek istiyor.

ZİDANE'IN 50. MAÇI

Real Madrid'in efsaneleri arasında yer alan Zinedine Zidane teknik direktörlük kariyerindeki 50 maçına çıkıyor. Real Madrid ile başarışı bir sezon geçiren Zidane, teknik direktör olarak sahaya çıktığı 50 maçtan 46'sında mağlup olmadı. Zidane bu maçlarda 39 kez galip taraf olarak ayrılırken, 7 maçtan beraberlikle ayrıldı. Zidane'ın ekibi 4 kez ise sahadan eli boş ayrıldı

REAL MADRİD'İN EN ÇOK YENDİĞİ TAKIM ATLETİCO

Real Madrid La Liga'da en çok Atletico Madrid'i mağlup etti. Real Madrid, Madrid derbilerinde Atletico'yu 86 kez yenmeyi başardı.

REAL MADRİD EN UZUN SERİSİNİ YAKALADI

Real Madrid, La Liga'da oynadığı son 41 maçın hepsinde gol atma başarısı gösterdi. Eflatun Beyazlılar tarihindeki en fazla üst üste gol atma serisini yakaladı.

ATLETİCO MADRİD ÇIKIŞTA

Atletico Madrid oynadığı son 10 maçtan 8'inde sahadan galip ayrıldı.

RONALDO, ATLETİCO'NUN BELALISI

Ronaldo, deyim yerindeyse Atletico Madrid'in tam anlamıyla belalısı oldu. Cristiano Ronaldo Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ağlarını 14 kez havalandırdı. Simeone'nin takımına en çok gol atan oyuncu ünvanı da Ronaldo'da.

GRİEZMANN SANTİAGO BERBABEU'YU SEVİYOR

Atletico Madrid'in gol yollarındaki en etkili ismi Griezmann, Santiago Bernabeu'da çıktığı 3 maçın 2'sinde gol sevinci yaşadı. Griezmann bu gollerden birini Atletico forması ile atarken, diğerini ise Real Sociedad forması altında kaydetti.

MAÇIN HAKEMİ RİCARDO DE BURGOS

Real Madrid - Atletico Madrid maçının hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo De Burgos oldu.