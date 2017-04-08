Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 4 | MAÇ SONUCU

Trabzon'da nefesleri kesen ve uzun yıllar unutulmyacak bir mücadele oynandı. Ligin 27. haftasındaki dev maçta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi.

Medical Park Arena'da tribünlerin tamamen dolduğu mücadele oldukça hızlı başladı. 4. dakikada Adriano'nun son çizgiye inerek ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden Cenk Tosun, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golcü futbolcu bu sezonki 17. golüne imza attı.

25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Okay Yokuşlu, ceza sahası dışından çok sert vurdu ve skoru 1-1'e getirdi.

34. dakikada sakatlanan Quaresma oyuna devam edemedi ve yerine Aboubakar dahil oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Trabzon'da ikinci yarıda da adeta nefesler kesildi. 55. dakikada Jan Durica'yı ekarte eden Vincent Aboubakar, Onur Kıvrak'ın sağından topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş dev maçta bir kez daha öne geçti: 1-2.

64. dakikada rakiplerini çalımlayan Fabian Castillo durumu 2-2'ye getirdi. 65. dakikada Hugo Rodallega Trabzonspor'u 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

74. dakikada Talisca çıktı sahneye, Onur ne yapsa fayda etmedi. Frikikten 90'a gönderdi, skora bir kez daha denge geldi: 3-3.

Beşiktaş'ın attığı gol sonrasında yapılan santra vuruşunu kullanan Hugo Rodallega'nın çok uzak bir mesafeden doğrudan kaleye gönderdiği şut üst direkten döndü.

90+2'de son sözü Atiba söyledi ve Beşiktaş sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş 61 puana yükseldi, Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.

TRABZON 'İLK'LERİ YAŞADI

Öte yandan Trabzonspor 2017 yılında ilk kez kaybetti; 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da kalesinde ilk kez goller gördü ve yeni evinde yine ilk kez mağlup oldu.

QUARESMA SAKATLANDI, CENK TOSUN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta; mücadele öncesi adelesinde sertleşme olan Quaresma, 34. dakikada kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Portekizli yıldızın yerine oyuna Aboubakar dahil oldu. Öte yandan karşılaşamada ilk golü atan Cenk Tosun gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ligde 17 golle zirvede yer alan Cenk Tosun, 28. haftada oynanacak olan Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

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SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRABZONSPOR: 3 - BEŞİKTAŞ: 4

STAT: Medical Park Arena

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 76 Aytaç Kara), Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Bero), Castillo, Rodallega

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Talisca (Dk. 87 Mitrovic), Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 34 Aboubakar), Babel, Cenk Tosun (Dk. 76 Necip Uysal)

GOLLER: Dk. 4 Cenk Tosun, Dk. 55 Aboubakar, Dk. 74 Talisca, Dk. 90+1 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 25 Okay Yokuşlu, Dk. 63 Castillo, Dk. 65 Rodallega (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Cenk Tosun, Dk. 89 Tosic (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Yazıcı, (Maçtan sonra) Pereira ve Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza alanı dışındaki Olcay Şahan kaleye gönderirken, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın sahibi oldu.

4. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Babelin pasıyla soldan ceza alanı son çizgisine inen Adriano, topu uygun durumdaki Cenk Tosunun önüne çıkardı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrakın solundan filelere gönderdi: 0-1

14. dakikada Onaziden topu kapan Taliscanın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Babel, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı kaleye vurmak yerine tekrar Taliscaya aktarmak isteyince, savunmada Durica araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

18. dakikada Oğuzhan Özyakupun pasında ceza alanı sol çaprazındaki Babelin şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topun sahibi oldu.

25. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcının pasında topla buluşan Okay Yokuşlu, ceza yayı üzerinden sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Fabricionun sağından filelerle buluşturdu: 1-1

33. dakikada Yusuf Yazıcının ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla üsten auta çıktı.

34. dakikada Beşiktaşta sakatlanan Quaresmanın yerine Aboubakar, oyuna dahil oldu.

41. dakikada Yusuf Yazıcının sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Rodalleganın kafa vuruşunda, kaleci Fabricio yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Oğuzhan Özyakupun pasında ceza yayının gerisinden Taliscanın yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Castillo'nun ceza alanında sert şutunda, kaleci Fabricio sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

55. dakikada Beşiktaş, tekrar öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasında, penaltı noktasına yakın bir yerden Aboubakar'ın Durica'ya rağmen dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

57. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Cenk Tosun'un şutunda top yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Trabzonspor, maçta beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında rakiplerinden topu kurtaran Castillo'nun ceza yayı çizgisi üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun sağından filelere gitti: 2-2

65. dakikada Trabzonspor, maçta ilk kez öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı top arka direkteki Rodallega'nın önüne düştü. Bu futbolcu altıpas içindeki vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2

68. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında, yakın mesafede Babel kötü bir vuruşla topu üsten auta attı.

74. dakikada bu kez Beşiktaş beraberliği yakaladı. Uğur Demirok, Talisca'yı ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde düşürünce maçın hakemi Ali Palabıyık, serbest atış kararı verdi. Talisca, kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağından üst köşeden filelere yolladı: 3-3

75. dakikada Rodallega, santrada topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Fabricio'nun müdahale edemediği top üst direkten döndü.

90+2. dakikada Beşiktaş, tekrar üstünlüğü sağladı. Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hutchinson, topu kafayla filelere gönderdi: 3-4

MAÇTAN NOTLAR:

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da kart cezalısı N'Doye'un yerine forvette Rodallega görev yaptı. Bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı kadrosuna göre 4 oyuncu değişikliği yaptı. Yanal, cezası nedeniyle geçen hafta takımda yer alamayan Yusuf Yazıcı, Pereira ve Uğur Demirok'u Beşiktaş maçında sahaya sürdü. Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen son haftaların golcü ismi N'Doye, Beşiktaş karşısında forma giyemedi. Bu futbolcunun yerine Kolombiyalı futbolcu Rodallega 11'de sahaya çıktı. Galatasaray maçında yedek kulübesinde oturan, Çaykur Rizespor maçında da son 18 dakika oyuna giren Rodallega, 2 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

OLCAY ŞAHAN, BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Trabzonspor'a devre arasında Beşiktaş'tan transfer olan Olcay Şahan, eski takımına karşı forma giydi. Ligde siyah-beyazlı formayı en son 15. haftadaki Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakasında giyen Olcay, eski takımı karşısında duygusal bir maça çıktı. Olcay, maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Karşılaşma öncesi Olcay Şahan'ı önce Trabzonspor taraftarları daha sonra da Beşiktaş taraftarları tribünlere çağırdı. Trabzonspor taraftarları Olcay Şahan'ı tribüne çağıran Beşiktaş taraftarlarını alkışladı.

MP ARENA KAPALI GİŞE

Trabzonsporlu taraftarlar, yeni statları Medical Park Arena'da oynadıkları 5. maça da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini 1 gün önceden tamamen tüketen bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik stadı doldurdu. En son sahasında yaptığı Galatasaray maçında 33 bin 809 taraftara oynayan bordo-mavililer, Beşiktaş mücadelesinde daha fazla desteği arkasında buldu. İl spor Güvenlik Kurulunun aldığı kararın ardından Beşiktaş taraftarları da tribünde yer aldı. Yaklaşık 2 bin siyah-beyazlı taraftar, Medical Park Arena'da takımlarını yalnız bırakmadı.

TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Trabzonspor taraftarları, yeni statlarındaki ikinci koreografiyi Beşiktaş maçı öncesi gerçekleştirdi. Doğu tribününde "Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev" ifadelerinin de yer aldığı koreografide, ön planda Trabzonsporlu futbolcuların bu sezonki bir gol sevinci, arkada ise "Dozer" lakaplı unutulmaz futbolcu Cemil Usta ve 2005 Haziran'da vefat eden sanatçı Kazım Koyuncu'nun fotoğrafları yer aldı. Maç öncesi kolbastı ekibi, oyunlarıyla taraftarları eğlendirdi.