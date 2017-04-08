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Bir sezonu daha beklentilerin uzağında geçiren Fenerbahçe, gelecek yıl için kadrosunu şekillendirmenin planlarını yapıyor. Finansal Fair Play Kriterleri nedeniyle istediği gibi hareket edemeyen Sarı Lacivertliler, hem transfere kaynak yaratmak hem de yüksek maaş bütçesini azaltmak için kadrodaki pek çok isimler yollarını ayırmayı düşünüyor. İşte Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan isimlere ilişkin en son bilgiler.