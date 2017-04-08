08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:25:40 | Güncelleme: 16:52:18
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Bir sezonu daha beklentilerin uzağında geçiren Fenerbahçe, gelecek yıl için kadrosunu şekillendirmenin planlarını yapıyor. Finansal Fair Play Kriterleri nedeniyle istediği gibi hareket edemeyen Sarı Lacivertliler, hem transfere kaynak yaratmak hem de yüksek maaş bütçesini azaltmak için kadrodaki pek çok isimler yollarını ayırmayı düşünüyor. İşte Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan isimlere ilişkin en son bilgiler.
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Simon Kjaer: Fenerbahçe kadrosunda yer alan oyuncular içerisinde en yüksek bonservis ücretini getirebilecek isim olarak Simon Kjaer gözüküyor.
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Geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Lille kulübünden 7,65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Danimarkarlı stoper için Avrupa'nın pek çok önemli ekibinin sıraya girdiği iddia ediliyor.
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Chelsea, Manchester United, Marsilya, Liverpool, Arsenal, Inter ve Napoli'yle adı anılan Kjaer'e, 15-20 milyon Euro civarı bir teklif gelmesi halinde, Fenerbahçe yönetiminin transfere izin vermesi bekleniyor.
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Fabiano: Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine Porto'dan kiralanan Brezilyalı kaleci, bu yıl da kiralık olarak Sarı Lacivertli formayı giyiyor. Volkan Demirel'in 1,5 aylık yokluğunda kaleyi devralan ve performansıyla takdir toplayan 28 yaşındaki file bekçisi, her fırsatta Fenerbahçe'de kalmak istediğini ifade ediyor.
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Ancak son zamanlarda gündeme gelen Ospina transferinin gerçekleşmesi halinde, Fabiano'nun da takımda kalma umutları suya düşecek.
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Hasan Ali Kaldırım: Aykut Kocaman döneminde transfer edilen, Caner Erkin'in parlamasıyla ikinci planda kalan ancak Pereira döneminde yeniden yükselişe geçen Hasan Ali Kaldırım'ın, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
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İskoç ekibi Celtic'in, sezon başından bu yana Hasan Ali'yla ilgilendiği bilinirken, Almanya'dan Hertha Berlin ve Stuttgart'ın da nabız yokladığı ifade edildi. Son zamanlarda dikkat çeken iddialar ise, ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş'ın da milli futbolcuyla ilgilendiği yönünde.
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Gregory van der Wiel: Sezon başında bonservisi elinde olarak transfer edilen Holladalı sağ bek, teknik direktör Advocaat tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Ancak devre arasında herhangi bir takımla anlaşamaması üzerine, vitrine çıkarmak amacıyla yeniden kadroya dahil edildi.
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Monaco, Marsilya, Hull City, Sporting Lizbon, Nice ve Bordeaux gibi takımlarla adı anılan 29 yaşındaki futbolcunun 3-5 milyon Euro civarı bir bonservis ücreti getirmesi halinde satılması bekleniyor.
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Oleksandr Karavaev: Fenerbahçe'nin ocak ayındaki tek tranferi Karavaev, beklentilerin çok uzağında biz performans sergiledi. Sarı Lacivertli formayla toplamda 6 karşılaşmaya çıkarak 315 dakikada sahada kalan Ukraynalı kanat oyuncusu, bu süre içerisinde 1 gol kaydetti.
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24 yaşındaki futbolcu eğer bir mucize gerçekleşmezse, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Shakhtar Donetsk'e geri dönecek.
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Josef de Souza: Geçtiğimiz sezonun en pahalı transferlerinden biri olmasına karşın, camia içinde o kadar da tutulan bir isim değil.
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Kadroda kendisine benzer tarzda çok fazla oyuncu olması nedeniyle, eğer alındığı fiyat olan 8 milyon Euro civarında bir teklif gelirse takımdan ayrılabilir.
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Salih Uçan: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe taraftarlarının çok şey beklediği bir isim. Ancak Aykut Kocaman dönemi dışında hiçbir zaman bu beklentilere ulaşamadı.
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O yüzden takımdaki kaderi de yine gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağına bağlı olarak şekillenecek. Aykut Kocaman, eğer iddia edildiği gibi gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında yer alırsa, Salih de çok yüksek ihtimalle takımda kalır.
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Öte yandan Lens'in bonservisini elinde tutan Sunderland'in de Salih'le ilgilendiği iddia ediliyor. Gelecek yeni hocanın planlarına göre, genç futbolcunun Lens transferinde takas unsuru olarak kullanılması da söz konusu olabilir.
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Aatif: Takımdaki durumu belirsiz isimlerden biri. Devre arasında Mehmet Ekici için takasta kullanılmak istenmiş ancak kendisi Trabzonspor'a gitmeye yanaşmamıştı.
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2019 yılına kadar Fenerbahçe'yle sözleşmesi bulunan futbolcu için son kararı, takımın başına gelecek yeni hocanın vermesi bekleniyor.
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Miroslav Stoch: Takıma her gelişi yeni bir beklenti, yaptığı her iyi başlangıç da yeni bir umut oluştursa da; Miroslav Stoch Fenerbahçe kadrosunun değişmezlerinden biri olmayı başaramadı.
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Bu zamana kadar hep "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" diyen 27 yaşındaki futbolcu, son günlerde yaptığı açıklamalarda "Elimden geleni ortaya koyuyorum ancak bir türlü olmuyor" diyerek hem tepkisini, hem de artık umudunun tükendiğini ortaya koydu.
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2018'e kadar sözleşmesi olmasına karşın gelecek sezon büyük ihtimalle takımda yer almayacak. Slovak oyuncuyla; Slavia Prag'ın yanısıra, Yunan ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor.
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Robin van Persie: "Van Persie dönüyor", "Bu sefer bomba gibi geliyor", sözlerini 1 buçuk yılı aşkın süre içerisinde sayısız kere duyduk ancak Uçan Hollandalı "Kesin" dönüşünü bir türlü yapamadı.
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Yıllık 6 milyon Euro'yu bulan maliyetiyle Fenerbahçe'nin maaş bütçesini oldukça zorlayan 33 yaşındaki forvetle dünyanın dört bir yanından pek çok kulüp ilgilense de kimse yüksek maaşını ödemeye yanaşmıyor.
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Finansal Fair Play kriterleri kapsamında düzenlemeye giden Fenerbahçe ise, 5,5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyip de aldığı van Persie'yi 2-3 milyon Euro'ya alıcı bulması halinde elden çıkarmanın yollarını arıyor. Hollandalı oyuncunun adı daha önce PSG, West Ham, Everton, Pusamania Borneo (Endonezya), Milan, Feyenoord ve Sao Paulo takımlarıyla beraber anıldı.
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Emmanuel Emenike: Ersun Yanal haricinde kimse, Emenike'den düzenli bir verim almayı başaramadı.
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Kime sorarsanız sorun "Futbolcularla arası çok iyidir" denilen Advocaat'ı bile çileden çıkaran Emenike, artık Fenerbahçe'deki ömrünü doldurdu. Yönetimin, taraftarın, teknik heyetin hatta zaman zaman takım arkadaşlarının bile tepkisini çeken Nijeryalı oyuncudan, herhangi bir bonservis ücreti beklenmiyor.
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Alacaklarından vazgeçmesi karşılığında bulduğu herhangi bir takıma gitmesine izin verilecek. Lokomotiv Moskova ve Al Ain'in Emenike'yle ilgilendiği, kendisinin ise Fulham'a gitmek istediği iddia ediliyor.