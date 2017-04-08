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Fenerbahçe'de 11 isim yolcu!

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:25:40

  • 1 Fenerbahçe'de 11 isim yolcu!
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    Bir sezonu daha beklentilerin uzağında geçiren Fenerbahçe, gelecek yıl için kadrosunu şekillendirmenin planlarını yapıyor. Finansal Fair Play Kriterleri nedeniyle istediği gibi hareket edemeyen Sarı Lacivertliler, hem transfere kaynak yaratmak hem de yüksek maaş bütçesini azaltmak için kadrodaki pek çok isimler yollarını ayırmayı düşünüyor. İşte Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan isimlere ilişkin en son bilgiler.

  • 2 Fenerbahçe'de 11 isim yolcu!
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    Simon Kjaer: Fenerbahçe kadrosunda yer alan oyuncular içerisinde en yüksek bonservis ücretini getirebilecek isim olarak Simon Kjaer gözüküyor.

  • 3 Fenerbahçe'de 11 isim yolcu!
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    Geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Lille kulübünden 7,65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Danimarkarlı stoper için Avrupa'nın pek çok önemli ekibinin sıraya girdiği iddia ediliyor.

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