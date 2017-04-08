SÜPER LİG HABERLERİ
08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
FUTBOL
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
"Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
FUTBOL
"Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
Çılgın maçta 7 gol!
FUTBOL
Çılgın maçta 7 gol!
İşte tarihi maçtaki o kare...
FUTBOL
İşte tarihi maçtaki o kare...
Neşter vurulacak! Tam 11 isim...
FUTBOL
Neşter vurulacak! Tam 11 isim...
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
FUTBOL
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Tudor planını yaptı! Bruma ve Sneijder...
FUTBOL
Tudor planını yaptı! Bruma ve Sneijder...
Ersun Yanal: Üzgün değilim
FUTBOL
Ersun Yanal: Üzgün değilim
Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
FUTBOL
Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
Alanya 3'lü çekti! Antep ateş hattında...
FUTBOL
Alanya 3'lü çekti! Antep ateş hattında...
İlk transferi Sneijder!
FUTBOL
İlk transferi Sneijder!
"Berabere bitseydi üzülmezdim"
FUTBOL
"Berabere bitseydi üzülmezdim"
Lyon'a ağır tokat!
FUTBOL
Lyon'a ağır tokat!
"Trabzonspor şampiyon olamıyorsa..."
FUTBOL
"Trabzonspor şampiyon olamıyorsa..."
ÖNE ÇIKANLAR
Hüseyin Göçek sakatlandı Gençlerbirliği Antalyaspor
FUTBOL

Hüseyin Göçek sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Gençlerbirliği - Antalyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek sakatlandı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:35:33 Güncelleme: 16:38:49

Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan hakem Hüseyin Göçek oyuna devam edemedi. Maçın devamında 4. hakem Murat Özcan düdük çaldı.

Gençlerbirliği ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında hakem Hüseyin Göçek sağ ayağından sakatlandı. Sağ alt arka adalesini tutarak kenara gelen Göçek'e Gençlerbirliği ve Antalyaspor sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak ağrıları devam eden tecrübeli hakem oyuna devam edemeyeceğini söyledi. Bu gelişme üzerine maçın 4. hakemi Murat Özcan hazırlandı ve mücadeleye 43. dakikada dahil oldu. Oyunun kalan dakikalarını Murat Özcan yönetti, Hüseyin Göçek ise dördüncü hakem olarak oyuna devam etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor - Beşiktaş maçı | CANLI YAYIN
FUTBOL

İşte muhtemel 11'ler...
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

Onu tanıyabildiniz mi?
Günün transfer haberleri (08.04.2017)
FUTBOL

F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum sosyal medyayı ...