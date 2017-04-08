TFF 1 Lig'de 27. hafta mücadelesinde Mersin İdman Yurdu, Manisaspor'un konuğu oluyor. Düşme potasını yakından ilgilendiren mücadelede yenilen takım kendini ateşe atacak. Peki zorlu Manisaspor - Mersin İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte tüm detaylar...

MANİSASPOR - MERSİN İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de topladığı 26 puanla küme hattının 1 basamak üzerinde bulunan Manisaspor evinde ateş hattındaki Mersin İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Mersin İdman Yurdu, Manisaspor'u mağlup ederse 1 puanla Manisaspor'un üzerine çıkacak ve Manisaspor'u küme hattının içine çekecek. Kaybetmeye tahammülü olmayan iki takım Manisaspor ile Mersin İdman Yurdu maçı 9 Nisan Pazar Günü saat 15.00'da Manisa Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Zorlu karşılaşmada Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan, Asım Yusuf ikilisi yapacak. Karşılaşma da dördüncü hakemlik görevi ise Oktay Taş'ın. Kritik maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEVENT ERİŞ İÇİN DUYGUSAL MAÇ

MANİSASPOR'A 3 defa ligin çeşitli kategorilerinde şampiyonluk yaşatan Leven Eriş, pazar günü bu defa siyah beyazlı takımın karşısına Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü olarak çıkıcak.



Manispor'u 2001-2002 sezonunda 2'nci Lig'den TFF 1'inci Lig'e, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonlarında ise iki kez TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkaran Levent Eriş, pazar günü 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak kritik müsabakada Mersin İdmanyurdu'nun başında olacak.



TFF 1'inci Lig'de 23'üncü haftada Mersin İdmanyurdu'nun başına geçen Levent Eriş, düştü gözüyle bakılan Mersin İdmanyurdu hayat verdi. Kendisinden önce 22 maçta 18 puan toplayan Mersin'e 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan kazandıran Levent Erişt takımını son sıradan bir üst basamağa çıkarırken, kurtuluş hattıyla 4 puanlık farkı eritip, Manisaspor'la puanları eşitledi. Geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörlüğüne getirilen Levent Eriş, bu sezon ilk yarı sonunda görevinden istifa etti.

MANİSASPOR DÜŞÜŞTE

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya hızlı başlayıp topladığı puanlarla 23'üncü haftada 12'nci sıraya kadar yükselen Manisaspor, son üç haftada yeniden düşüşe geçti. Adana Demirspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor (D) maçlarından sadece 1 puan çıkarabilen siyah beyazlı ekip 24 puanla 15'inci sırada yer aldı. Son iki haftada üst üste lider Evkur Yeni Malyatyaspor ve takipçisi Sivasspor'la oynadıklarını hatırlatan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Bizim için lig bundan sonra başlıyor" diye konuştu.

Önümüzdeki 4 maçın 3'ünde düşme potasındaki rakipleri Mersin İdmanyurdu, Samsunspor (D) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirten teknik adam, "Artık kader haftalarına girdik. Bu hafta bizimle aynı puana sahip Mersin İdmanyurdu ile evimizde 6 puan değerinde bir müsabakaya çıkacağız. Galibiyet dışında bir sonuç düşünmüyorum. Dört haftalık periyodu en az kayıpla geçerek rahatlamak istiyoruz" dedi. Mersin randevusunun hazırlıklarına yarın başlayacak siyah beyazlı ekipte Sivas'ta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen golcü Bahattin forma giyemeyecek.

MANİSASPOR'DA FORVET KRİZİ

Türkiye 1'inci Ligi'nde son 3 haftada 8 puan kaybeden Manisaspor'da pazar günü oynayacağı kritik Mersin İdmanyurdu maçı öncesi forvet krizi yaşanıyor.



Bahattin'in geçen hafta Sivasspor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, Perovic'in tam forma girmişken antrenmanda sakatlanması teknik direktör Sait Karafırtınalar'ı zor durumda bıraktı. "Gerekli alternatifi kadro içinden yaratacağız" diyen Sait Karafırtınalar, şartlar ne olursa olsun bu maçı kazanacaklarını söyledi.



Fikstürde zor dönemi atlattıklarını, bundan sonra oynayacakları 4 maçın üçünde düşme potasındaki rakipleri Mersin İdmanyurdu, Samsunspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Sait Karafırtınalar, "Her biri 6 puan değerinde olan bu müsabakalardan alacağımız sonuçlar, ligdeki kaderimizi belirleyecek. Taraftarımız endişe etmesin, bu takım sezon sonunda 1'inci Lig'de kalacak" diye konuştu.



Bu arada Futbol Federasyonu Mersin maçının pazar günü 16.00 olan başlama saatini 15.00 olarak değiştirdi

MANİSASPOR'DA 3 FUTBOLCUYA SEZON SONUNA KADAR İZİN VERİLDİ

Türkiye 1'inci Ligi takımı Manisaspor'un pazar günü Mersin İdmanyurdu ile oynanacak kritik maç öncesi üç futbolcuya sezon sonuna kadar izin verildi. Dün Tarık Almış Tesisleri'nde yapılan antrenmandan sonra yöneticilerin Savaş, Ozan ve Berk'e sezon sonuna kadar izinli olduklarını yazılı olarak tebliğ ettiği öğrenildi. Hakan Turan'ın ise son anda bu uygulamadan muaf tutulduğu bildirildi.



İkinci Başkanı Hakkı Övünç, üç futbolcunun uzun süredir takım içinde huzursuzluk çıkardıklarını ve ilk yarıda 12 idman kaçırdıklarını belirterek, "Son zamanlarda da antrenmanlarda huzursuzluk yaratıp diğer oyuncuların moralini bozuyorlardı. Bu yüzden üçüne de izin verdik. Maç başı ödemeler dışındaki paralarını alacaklar. Ancak kendilerine antrenman yeri tahsis etmek zorunda kalmayacağız" dedi.

PEROVİC'E "HAZIR OL" TALİMATI

PAZAR günü kendisi gibi 24 puanı bulunan düşme hattındaki Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak olan 1'inci Ligi takımı Manisaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, sakatlığı geçen forvet oyuncusu Slavko Perovic'ten, "hazır" olmasını istedi.

En kritik maçlarından birine çıkacak olan siyah beyazlı takımında sarı kart cezalısı Bahattin'in yokluğunda Perovic'ten yararlanmayı planlayan tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda son derece istekli görünen Sırp santrfora ilk 11'de görev vereceğini söyledi.

Bu arada disiplinsiz davranışlarda bulundukları gerekçesiyse sezon sonuna kadar izin verilen Berk, Ozan ve Savaş'ın takımdan ayrılmalarından sonra Sait Karafırtınalar, kadroya altyapıdan Asım Hamzaçebi ve Ömer Buğdaycı'yı dahil etti. A takımla antrenmanlara başlayan 2 genç oyuncunun performansı, teknik heyeti mutlu etti.



Öte yandan Tarzanlar Taraftarlar Derneği üyeleri, siyah beyazlı takımın son antrenmanını izledi. Taraftarlar, çalışma bitiminde futbolculara baklava ikram edip Mersin İdmanyurdu maçında başarı dilediler.

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