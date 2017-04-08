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Gaziantepspor: 2 - Alanyaspor: 3 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 27. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Gaziantepspor evinde Alanyaspor'a 3-2 yenildi. Gaziantepspor - Alanyaspor maçının dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da...

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:44:01 Güncelleme: 18:23:32

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantepspor evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenildi. 

Galibiyet getiren golleri; 22. dakikada Vagner Love , 68. dakikada Junior Fernandes ve 71. dakikada Daniel Candeias kaydetti.

Antep'in gollerini ise 87'de Pedroso ve 90+2'de penaltıdan Ghilas attı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 34 puana yükselirken, kümede kalma mücadelesi veren ve 1 maç eksiği bulunan Gaziantespor 22 puanla 16. sırada kaldı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GAZİANTEPSPOR - ALANYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

STAT: Gaziantep Arena
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

GAZİANTEPSPOR: Victor, Pedroso, Elyasa, İlhan Parlak (Dk. 46 Fatau), Wallace Reis, Barış Yardımcı, Ben-Hatira (Dk. 64 Muhammet Demir), Iyane, Sefa Yılmaz (Dk. 75 Angan), Marcinho, Ghilas
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Sackey (Dk. 83 Birol Parlak), Efecan Karaca (Dk. 80 Emre Nefiz), Tzavellas (Dk. 75 Berkan Emir), Emre Akbaba, Nsakala, Candeias, Omeruo, Vitoria, Gassama, Vagner Love

GOLLER: Dk. 22 Vagner Love, Dk. 68 Vitoria, Dk. 71 Candeias (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 87 Pedroso, Dk. 90+1 Ghilas (Penaltıdan) (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Dk. 90+1 Birol Parlak (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
22. dakikada Efecan Karacanın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Loveun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
26. dakikada Marcinhonun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Haydar Yılmazda kaldı.
34. dakikada Emre Akbabanın uzak mesafeden vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.
43. dakikada Ben-Hatiranın sol kanattan ortasında topla buluşan Ghilasın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
48. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Vitorianın, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
53. dakikada topla buluşan Emre Akbabanın dönerek rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti.
68. dakikadaki hava topu mücadelesi sonrasında meşin yuvarlağı önünde bulan Vitorianın, ceza alanına girmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2
71. dakikada Emre Akbabanın pasıyla topla buluşan Candeiasın, ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti ve Aytemiz Alanyaspor maçta 3-0lık üstünlük yakaladı.
87. dakikada Barış Yardımcının sağ kanattan yaptığı ortada, Pedrosonun ceza alanında kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-3
90+1. dakikada Birol Parlak ceza alanında topa elle müdahale edince hakem Aydınus, penaltı kararı verdi. Ghilasın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 2-3

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