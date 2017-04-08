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Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bayern Münih, evinde 4. sırada 50 puanla yer alan Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Peki Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:36:13 Güncelleme: 18:40:16

Almanya Ligi Bundesliga'da lider Bayern Münih, evinde 4. sırada 50 puanla yer alan Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Peki Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Almanya derbisine dair tüm detaylar...

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Marco Fritz yönetecek. Bu akşam Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak olan maç Eurosport 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Bayern Münih, evinde oynadığı son karşılaşmada Augsburg'a karşı 6-0 kazandı.

● Borussia Dortmund, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı.

MUHTEMEL KADROLAR

Bayern Münih: Sven Ulreich, Javi Martinez, Jerome Boateng, Philipp Lahm, David Alaba, Thiago Alcantara, Franck Ribery, Arjen Robben, Xabi Alonso, Arturo Vidal, Robert Lewandowski

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Marc Bartra, Raphael Guerreiro, Sokratis, Gonzalo Castro, Matthias Ginter, Marcel Shmelzer, Christian Pulisic, Felix Passlack, Ousmane Dembele, Pierre Aubameyang

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