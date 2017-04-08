İspanya Ligi La Liga'da lider Real Madrid'in 3 puan gerisinde bulunan Barcelona, ligde 15. sırada yer alan Malaga'ya konuk oluyor. Peki Malaga - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar...

MALAGA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Bu akşam Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Malaga, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta rakip fileleri 19 kere havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.

● Malaga, oynadığı son 5 maçta 2 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Barcelona, deplasmanda oynadığı son maçta Granada'yı 4-1 yendi.

● Malaga, evinde oynadığı son maçta Atletico Madrid'e 2-0 kaybetti.

● Lionel Messi, La Rosadela Stadı'nda oynadığı 6 maçta 6 gol attı.

● Barcelona, Malaga'ya karşı deplasmanda oynadığı son 10 maçta kaybetmedi.

● Malaga, evinde oynadığı son 3 maçı kaybetti.

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