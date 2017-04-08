Stoke City: 1 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Stoke City evinde Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi ekip 44'te Walters'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

70. dakikada savunmadan dönen topta Coutinho, Liverpool'a 1-1'lik eşitliği getirdi. 2 dakika sonra ise Firmino ceza sahası dışından çok sert vurdu ve kalecinin üzerinden attığı golle skoru ilan etti: 1-2.

Bu sonuçla Liverpool puanını 63 yaparken, Stoke City ise 36 puanda kaldı.

Liverpool'da forma giyen Philippe Coutinho Premier Lig tarihinde en fazla gol atan (30) Brezilyalı oyuncu oldu.

Premier Lig'de alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Tottenham: 4 - Watford: 0

Middlesbrough: 0 - Burnley: 0

Manchester City: 3 - Hull City: 1

West Bromwich: 0 - Southampton: 1

West Ham United: 1 - Swansea City: 0