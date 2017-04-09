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Beşiktaş'ta Quaresma sakatlandı, Cenk Tosun cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Quaresma oyuna devam edemedi. Cenk Tosun ise cezalı duruma düştü

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:54:35 Güncelleme: 09 Nisan 2017 Pazar, 09:49:50

Beşiktaş'ta çifte şok!.. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta; mücadele öncesi adelesinde sertleşme olan Quaresma, 34. dakikada kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Portekizli yıldızın yerine oyuna Aboubakar dahil oldu.

Quaresma'nın adalesinde yırtık şüphesi olmadığı ancak son durumunun MR'ın ardından netlik kazanacağı belirtildi.



CENK CEZALI
Öte yandan karşılaşamada ilk golü atan Cenk Tosun gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ligde 17 golle zirvede yer alan Cenk Tosun, 28. haftada oynanacak olan Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

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