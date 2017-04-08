Eskişehirspor: 2 - Adana Demirspor: 4 | MAÇ SONUCU

ESKİŞEHİRSPOR: 2 - ADANA DEMİRSPOR: 4
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Bahtiyar Birinci
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Ofoedu (Dk. 46 Kaan Kanak), Bilal Aziz Özer (Dk. 85 Murat Uçar), Aykut Akgün, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno (Dk. 46 Semih Şentürk)
ADANA DEMİRSPOR: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Mehmet Taş, Pote (Dk. 90+1 Berat Tosun), Mustafa Durak (Dk. 74 Sercan Kaya), Servan Taştan, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Alican Karadağ, Serkan Yanık, Leroy (Dk. 84 Bezerra)
GOLLER: Dk. 26, 52 ve 90 Pote, Dk. 73 Alican Karadağ (Adana Demirspor), Dk. 53 Kaan Kanak, Dk. 67 Semih Şentürk ( Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 22 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 76 Bilal Aziz Özer, Dk. 90+5 Semih Şentürk (Eskişehirspor), Dk. 80 Fevzi Elmas (Adana Demirspor)