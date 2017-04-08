Bayern Munih: 4 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'da 28. haftanın en önemli müsabakasında Bayern Munih evinde Borussia Dortmund'u ağırladı.

Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi 4'te Ribery ve 10. dakikada Lewandowski'nin golleriyle 2-0'ı buldu. 20'de Guerreiro, Dortmund'u soyunma odasına 2-1'lik skorla götürdü.

Bayern ikinci yarıda da oyunda dominant olan taraftı. 49'da Robben durumu 3-1'e getirirken, 68. dakikada penaltıdan Lewandowski maçın 4-1 bittiğini ilan etti.

Bu sonuçla Bayern Munih puanını 68 yaparak açık ara liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund ise 50 puanda kaldı.