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Bayern Munih - Borussia Dortmund
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Bayern Munih: 4 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'da haftanın maçında Bayern Munih evinde Borussia Dortmund'u 4-1'lik rahat bir skorla geçerek açık ara liderliğini sürdürdü

08 Nisan 2017 Cumartesi, 21:10:26 Güncelleme: 21:20:29

Bundesliga'da 28. haftanın en önemli müsabakasında Bayern Munih evinde Borussia Dortmund'u ağırladı.

Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi 4'te Ribery ve 10. dakikada Lewandowski'nin golleriyle 2-0'ı buldu. 20'de Guerreiro, Dortmund'u soyunma odasına 2-1'lik skorla götürdü.

Bayern ikinci yarıda da oyunda dominant olan taraftı. 49'da Robben durumu 3-1'e getirirken, 68. dakikada penaltıdan Lewandowski maçın 4-1 bittiğini ilan etti.

Bu sonuçla Bayern Munih puanını 68 yaparak açık ara liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund ise 50 puanda kaldı.

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