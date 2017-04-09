FENERBAHÇE HABERLERİ
09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Altın fırsat!
FUTBOL
Altın fırsat!
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
FUTBOL
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
"Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
FUTBOL
"Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
Çılgın maçta 7 gol!
FUTBOL
Çılgın maçta 7 gol!
İşte tarihi maçtaki o kare...
FUTBOL
İşte tarihi maçtaki o kare...
Neşter vurulacak! Tam 11 isim...
FUTBOL
Neşter vurulacak! Tam 11 isim...
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
FUTBOL
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Tudor planını yaptı! Bruma ve Sneijder...
FUTBOL
Tudor planını yaptı! Bruma ve Sneijder...
Ersun Yanal: Üzgün değilim
FUTBOL
Ersun Yanal: Üzgün değilim
Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
FUTBOL
Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
Alanya 3'lü çekti! Antep ateş hattında...
FUTBOL
Alanya 3'lü çekti! Antep ateş hattında...
İlk transferi Sneijder!
FUTBOL
İlk transferi Sneijder!
Beşiktaş'ta çifte şok!
FUTBOL
Beşiktaş'ta çifte şok!
"Berabere bitseydi üzülmezdim"
FUTBOL
"Berabere bitseydi üzülmezdim"
ÖNE ÇIKANLAR
Volkan Demirel Mehmet Topal
FUTBOL

"Akhisar maçı bizim için altın fırsat"

Fenerbahçe'de kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan arkadaşlarına uyarı: “Önümüzde altın bir fırsat var. Bu hafta kazanırsak ligde 2. olmak için büyük avantaj yakalar Galatasaray derbisine daha rahat çıkarız. Bu yüzden Akhisar’ı yenelim ve arkamıza yaslanıp üstümüzdeki 2 rakibin maçını izleyelim.”

08 Nisan 2017 Cumartesi, 21:39:47 Güncelleme: 09 Nisan 2017 Pazar, 09:46:01

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale adını yazdıran Fenerbahçe gözler Süper Lig’e çevrildi... Sarı-Lacivertliler şampiyonluk şansının mucize ötesine kalmasından dolayı lig ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi’ni zorlamayı hedefliyorlar.

Bunun için de Fenerbahçe’de kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal arkadaşlarını Akhisar Belediyespor maçı öncesi uyarırken, “Önümüzde altın bir fırsat var. Bu hafta kazanırsak ligde 2. olmak için büyük avantaj yakalarız. Ayrıca haftaya
Galatasaray deplasmanına daha rahat çıkarız. Galatasaray bu hafta puan kaybederse bize orada beraberlik bile yetebilir. Bu yüzden Akhisar’ı yenelim ve arkamıza yaslanıp üstümüzdeki 2 rakibin maçını izleyelim. Hem kupada yarı finalin ardından ligde de bu maçı kazanırsak Galatasaray derbisi öncesi camiadaki kara bulutları iyice dağıtmış oluruz. Her açıdan önümüzde altın fırsat var bu fırsatı kaçırmayalım” ifadelerini kullandılar.

SAMANDIRA’DA YÜZLER GÜLÜYOR
Süper Lig’de deplasmanda Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından Kayserispor’u da Ziraat Türkiye Kupası’nda devirip iki maç üst üste kazanan Fenerbahçe’de yüzler gülüyor...

Üst üste alınan iki galibiyetle takımın öz güveni de yerine gelirken, Akhisar Belediyespor maçı öncesinde Samandıra’da oldukça güzel bir atmosfer oluştu.

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de 11 isim yolcu!
FUTBOL

Neşter vurulacak! Tam 11 isim...
Günün transfer haberleri (08.04.2017)
FUTBOL

F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Fenerbahçe: 90 - Girne Üniversitesi: 81
BASKETBOL

F.Bahçe zorlanmadı
Volkan Demirel futbolu bırakıyor
FUTBOL

Futbolu bırakıyor!