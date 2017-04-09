Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale adını yazdıran Fenerbahçe gözler Süper Lig’e çevrildi... Sarı-Lacivertliler şampiyonluk şansının mucize ötesine kalmasından dolayı lig ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi’ni zorlamayı hedefliyorlar.

Bunun için de Fenerbahçe’de kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal arkadaşlarını Akhisar Belediyespor maçı öncesi uyarırken, “Önümüzde altın bir fırsat var. Bu hafta kazanırsak ligde 2. olmak için büyük avantaj yakalarız. Ayrıca haftaya

Galatasaray deplasmanına daha rahat çıkarız. Galatasaray bu hafta puan kaybederse bize orada beraberlik bile yetebilir. Bu yüzden Akhisar’ı yenelim ve arkamıza yaslanıp üstümüzdeki 2 rakibin maçını izleyelim. Hem kupada yarı finalin ardından ligde de bu maçı kazanırsak Galatasaray derbisi öncesi camiadaki kara bulutları iyice dağıtmış oluruz. Her açıdan önümüzde altın fırsat var bu fırsatı kaçırmayalım” ifadelerini kullandılar.

SAMANDIRA’DA YÜZLER GÜLÜYOR

Süper Lig’de deplasmanda Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından Kayserispor’u da Ziraat Türkiye Kupası’nda devirip iki maç üst üste kazanan Fenerbahçe’de yüzler gülüyor...

Üst üste alınan iki galibiyetle takımın öz güveni de yerine gelirken, Akhisar Belediyespor maçı öncesinde Samandıra’da oldukça güzel bir atmosfer oluştu.

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL