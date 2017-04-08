Şenol Güneş: "Berabere bitseydi üzülmezdim"

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği Şenol Güneş Spoer Kompleksi Medical Park Arena'daki maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Futbolla ilgili benim konuşmama gerek yok, herkes gördü. İlginç bir durum oldu, kazandık ve 61 puana ulaştık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Öne geçtik ama beraberlikten sonra panikledik, Trabzonspıor taraftarı büyük destek verdi. Zaman zaman hatalar yaptık, böyle hatalar yaparsak Lyon'da işimiz zor olur. Trabzonspor iyi yolda, devam ederler yarışta. Asıl önemli olan kendini kurtaracak yatırımlardır" dedi.

"BERABERE BİTSEYDİ ÜZÜLMEZDİM"

Beraberlik halinde üzülmeyeceğine vurgu yapan Şenol Güneş "Maç berabere bitseydi üzülmezdim çünkü iki takım da elinden geleni yaptı. Şans bize güldü" diye konuştu.

"DUSKO TOSIC HATALAR YAPTI"

Savunma hatalarından bahseden Şenol Güneş "Oyun başından itibaren gol yediğimiz ana kadar çok iyiydik ve klas bir takımdık. İlk ve ikinci golde, dört kişi olmamıza rağmen şut çekenlerin önünden çekildik. Üçüncü golde Cenk sektirdi. Dusko istekliydi ama hatalar yaptı" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN MUTLU OLMASI LAZIM"

Trabzonspor'a övgüler yağdıran Şenol Güneş "Biz kazandığımız için mutlu olarak görünüyoruz ama Trabzonspor'un mutlu olması lazım. İkinci yarının lideri onlar. İnsanlar kaybettiği yerde büyümeliler, Biz ikinci yarıda bunu yaptık" açıklamasını yaptı.

QUARESMA VE LYON AÇIKLAMASI

Ricardo Quaresma ve Lyon maçı hakkında konuşan Şenol Güneş "Quaresma'nın ağrısı vardı ama sanırım ağrısı arttı ve çıkmak istedi. Bu maçın sıcaklığını atlatalım bakacağız. Lyon maçını ise Pazar gününden itibaren düşüneceğiz" dedi.

BASIN TOPLANTISI

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Bugünkü sonuç şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanabilirsek çok şey kendiliğinden ortaya çıkar" dedi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybetmesine rağmen Trabzonspor'un da çok şey kazanacağını düşündüğünü belirtti.

"Bazen kaybederek geleceğini kurarsın." diyen Güneş, şöyle devam etti:

"İlk 25 dakika çok iyi oynadık ancak ilk atakta golü yedik. Sonrasında oyundan kopmadık. İlginç maç oldu, yorum yapacak çok şey var. Trabzonspor iyi geliyor, biz de iyi oynuyoruz. İyi oyuncuların, iyi zeminin, iyi atmosferin olduğu maç da iyi olmalıydı. Öyle de oldu. Bu tesisi sağlayanlara başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buranın, şehrin geleceğini kurtaracağını düşünüyorum. Burayı sadece spor tesisi olarak görmemek gerekiyor. Trabzonspor yönetimi zaten iyi işler yapıyor. Umarım bu tesis akılcı kullanılır."

"SONUCA GÖRE KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Duygusal bir maç olduğunu vurgulayan Güneş, "Maçta kırılmalar olacaktı. Bunu zaman zaman ben de yaşadım. Sonuca göre konuşmayı doğru bulmuyorum. Yenilebilirdik de ancak Trabzonspor'un da bundan sonraki maçlarını kazanacak gücü olduğunu düşünüyorum. Tüm futbolseverlerin bu maçtan zevk aldığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu maçta sonuca takılmamak gerektiğini anlatan Güneş, "Lig yarışı devam ediyor. Trabzonspor'un da şansı devam ediyor. Oyun olarak ligin dinamosu olduğumuzu düşünüyorum ve bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Trabzonspor’un olağanüstü başarılı olduğunu düşünüyorum. Ortalama 2,6 puanla gitmek şampiyon yapar ama bunun sürekli devam etmesi mümkün değil. Umarım Trabzonspor gelecek yıl bunu başarır" diye konuştu.

Kendisi hakkında yorumlar yapıldığını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Sevdiğini düşünen hep yanar, sevdiğini düşünmeyen neye yanar. Trabzon'u, insanlarını seviyorum. Onlar da beni seviyor. Bu şehirde futbol eksikliğinin olduğunu düşünmüyorum. Bazen hakkımda çok şeyler yazılıyor ancak konuşmak istemiyorum. Kimseye saygısızlık yapmayı doğru bulmam. Alacağımız sonuçlar bizi en iyi yerlere getirse bile ben Trabzon'da doğan, burada yetişen ve İstanbul'da çalışan Şenol Güneş'im. Başka bir unvanım yok."

"KULÜP OLARAK ÖNEMLİ MESAFE ALDIK"

Güneş, Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Maç 3-3 bitseydi üzgün olurdum ama sevinirdim de, çünkü Trabzonspor 3-2 de kazanabilirdi. Oyundan koptuğumuz dönem oldu. 4-3 olunca tabii ki kulüp olarak önemli mesafe aldık. Şimdi Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray moral anlamında sıkıntı yaşayabilir. Trabzonspor bunu iyi kullanırsa onları yakalayabilir. Onların beklentileri yukarıyı yakalamak. Biz ise mesafeyi ve yerimizi korumaya çalışacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bugünkü sonuç şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanabilirsek çok şey kendiliğinden ortaya çıkar."

Futbolcusu Cenk Tosun'un performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Şenol Güneş, "Gol kralı olmasını isterim. Zaten bir maç dışında ligde tüm maçlarda oynattım. Çalıştığı, koştuğu zaman ne kadar başarılı olduğu ortada. Bazen yakınlarımızın cenazesine gidemiyoruz. O da öyle düşündü, bugün geldi ve iyi de oynadı. İlk 45'te oyundan almayı düşünüyordum. Lyon maçında da oynaması gerekiyordu. Biraz geç dışarı almak durumunda kaldım. Buna rağmen o da çıkmak istemedi. Cenk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Adanaspor maçında oynamayacak. Cenk'ten genel anlamda memnunum" şeklinde konuştu.