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Atiba o işe de yetişti!

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha futbolcusu Atiba'nın, Trabzonsporlu Rodallega'nın santradan vuruşu öncesi kaleci Fabri'yi uyarması dikkatlerden kaçmadı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 22:30:08 Güncelleme: 22:31:59

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Siyah Beyazlılar'ın başarılı orta sahası Atiba 90'da sahneye çıktı ve takımına mücadeleyi 4-3 kazandırdı.

Mücadelenin 75. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Talisca'nın golü sonrası; santrada Trabzonsporlu Rodallega topun başına geçti ve direk kaleye şut vurdu. Bu sırada tehlikeyi sezen Kanadalı yıldız futbolcu Atiba, takım arkadaşı Fabri'yi uyardı.

Hızla kalesine dönmesine rağmen Rodallega'nın şutu üst direkten döndü.

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