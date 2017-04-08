FUTBOL
Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
08 Nisan 2017 Cumartesi, 22:39:57 | Güncelleme: 23:13:51
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NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Trabzonspor maçını değerlendirirken çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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İşte Dilmen'in sözleri...
"Bu yılın en iyi maçını izledik, muazzam bir maç izledik. Beşiktaş 2 kez öne geçmesine rağmen maçı kaybedebilirdi. Maçın son dakikasında da golünüzü defansif orta sahanız atıyor.
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Bugün kimsenin iki dakikalığına tuvalete gidecek vakti olmadı. O kadar güzel bir maç oldu.
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Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un ortak bir özelliği var. İki takımın futbolcuları da oyun oynamak istiyor. O yüzden çok keyifli bir maç oldu.
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Beşiktaş, çok moralli iyi bir Trabzonspor'a karşı üstelik Lyon maçı öncesi ve en iyi oyuncularından biri de sakatlanmışken çok iyi bir oyun sergiledi.
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Özeti 3 dakikaya nasıl sığdıracaklar merak ediyorum. Açık konuşmak gerekirse Beşiktaş, bu ligin çok üzerinde bir takım.
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Beşiktaş'ın en büyük rakibi zemin olur. Köstebek yuvasına dönmüş bir zeminde oynarsa oynama iştahı kaçar Beşiktaş'ın.
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Beşiktaş'ın korkunç silahları var. Her an darbeyi yiyebilirsiniz. Beşiktaş, dolu dolu oyunuyla keyif vererek kazandı.
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Avrupa Kupası'ndaki başarısı da tesadüf değil. Çünkü oralarda da hep iyi zeminler var. Umarım Lyon'un da zemini düzgün olur.
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Kazanmak isteyen takımlar iyi zeminde oynamak ister. Beşiktaş dar alanda oynamayı çok seviyor.
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Şenol Güneş'in kafasında kesinlikle beraberlik yok. Çok pozitif bir teknik adam. Beşiktaş, kırılma anları yaşadı. Farkı ikiye yakalama şansları buldular. Kaçırdı, golü yedi.
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Atiba'ya 'git golü at' demedi Şenol hoca. Beşiktaş, geçen hafta 3-0 galipken son dakikada 6-7 kişi gole gidiyordu.
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Antrenörün belli bir oyun sistemi var. Geçen seneden çok oyuncu farkı var ama sistemi aynı.
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7 gol olmuş, her türlü gol atılmış. Ama 3 dakika uzatma veriliyor. En değerli gol Atiba'nın golüydü.
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Trabzonspor taraftarı bugün her şeyi yaşadı. Çok inişler, çıkışlar yaşadılar. 4-3 olduğunda bile kimse maçın bu skorla biteceğinden emin değildi.
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Bu maç 10 sene sonra bile hatırlanacaktır. Kadıköy'de oynanan 4-3'lük Fenerbahçe - Beşiktaş maçı gibiydi.
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Hani kaleye Pancu'nun geçtiği maç. O maç hala konuşuluyor. Bu maçta öyle olacak.
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Beşiktaş öyle maçlar oynadı ki... Ben 'Benfica karşısında dönersem, buradan da dönerim' diyor artık. Galatasaray maçında da dönmüşlerdi.
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Beşiktaş'a karşı her takımın faul ortalamaları fazladır. İstatistikler yalan söylemez.
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Büyük takımların olduğu bir yerde bir takım için favori demek çok zordur. Ancak herkes 'Beşiktaş'a favori' diyordu.
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Kırmızı kart yağmazsa Beşiktaş şampiyon olur. Artık değişmez bu durum.
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Bize olmuştu bi kere ilk 11'imizden 6 futbolcu sakatlanmıştı. Umarım öyle bir şey olmaz tabii.
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Trabzonspor'un bir ışığı var, artık bunu görebiliyoruz. İki üç senedir bunu göremiyorduk hiç. Trabzonspor çok iyi takım.
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Beşiktaş'ı Lyon karşısında favori görüyorum. Mesela Manchester United'ı hiç istemezdim. Şenol Güneş'e o konuda katılmıyorum.
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Lyon'u çok büyüttük gibi. Ciddiye alınması gereken bir takım tabii ama Beşiktaş da öyle kolay kolay yenilecek bir takım değil."