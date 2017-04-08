TRABZONSPOR HABERLERİ
08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
FUTBOL
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
"Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
FUTBOL
"Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
Çılgın maçta 7 gol!
FUTBOL
Çılgın maçta 7 gol!
İşte tarihi maçtaki o kare...
FUTBOL
İşte tarihi maçtaki o kare...
Neşter vurulacak! Tam 11 isim...
FUTBOL
Neşter vurulacak! Tam 11 isim...
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
FUTBOL
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Tudor planını yaptı! Bruma ve Sneijder...
FUTBOL
Tudor planını yaptı! Bruma ve Sneijder...
Ersun Yanal: Üzgün değilim
FUTBOL
Ersun Yanal: Üzgün değilim
Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
FUTBOL
Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
Alanya 3'lü çekti! Antep ateş hattında...
FUTBOL
Alanya 3'lü çekti! Antep ateş hattında...
İlk transferi Sneijder!
FUTBOL
İlk transferi Sneijder!
"Berabere bitseydi üzülmezdim"
FUTBOL
"Berabere bitseydi üzülmezdim"
Lyon'a ağır tokat!
FUTBOL
Lyon'a ağır tokat!
"Trabzonspor şampiyon olamıyorsa..."
FUTBOL
"Trabzonspor şampiyon olamıyorsa..."
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."

08 Nisan 2017 Cumartesi, 22:39:57

  • 1 Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
    1 | 25

    NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Trabzonspor maçını değerlendirirken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 2 Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
    2 | 25

    İşte Dilmen'in sözleri...

    "Bu yılın en iyi maçını izledik, muazzam bir maç izledik. Beşiktaş 2 kez öne geçmesine rağmen maçı kaybedebilirdi. Maçın son dakikasında da golünüzü defansif orta sahanız atıyor.

  • 3 Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
    3 | 25

    Bugün kimsenin iki dakikalığına tuvalete gidecek vakti olmadı. O kadar güzel bir maç oldu. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300