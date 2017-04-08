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Lyon: 1 - Lorient: 4 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon, ligde kalma mücadelesi veren Lorient'e 4-1 mağlup oldu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 23:15:30 Güncelleme: 23:17:31

Fransa Ligi'nin 32. hafta maçında Lyon, sahasında ligin son sıralarında yer alan Lorient'i konuk etti.

Ev sahibi takım 28. dakikada Corentin Tolisso ile 1-0 öne geçerken, Lorient'in 42. dakikada Waris Majeed, 49. dakikada Sylvain Marveaux, 74 ve 80. dakikalarda Benjamin Moukandjo ile bulduğu gollere engel olamayınca sahadan 4 - 1 yenik ayrıldı.



Lyon bu mağlubiyetle 54 puanla 4. sırada yer aldı. Lorient ise puanını 31'e yükselterek 18. sıraya çıktı.

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