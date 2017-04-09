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Beşiktaş'ta Rıdvan Akar'ın görevine son verildi

Beşiktaş İletişim Direktörü Rıdvan Akar, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamalar gerekçesi ile siyah-beyazlı kulüpten gönderildi

09 Nisan 2017 Pazar, 00:27:08 Güncelleme: 00:34:14 AA

Beşiktaş Kulübü, iletişim direktörü Rıdvan Akar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rıdvan Akarın sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaştığı bazı ifadelerin kulübün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmadığı belirtilerek, "Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akara bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz." denildi.

Rıdvan Akar, Beşiktaşın Spor Toto Süper Ligde Trabzonsporu 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda, "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz..." ifadelerini kullanmıştı.

Akar, daha sonraki paylaşımında ise "Yeni stat deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlarda ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim." açıklamasında bulunmuştu.

İşte o paylaşımlar;

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