Atiba Hutchinson sosyal medyayı salladı

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Orta sahanın dinamosu olan, “Üç ciğerli” lakabı bile takılan Kanadalı yıldız, 3-3 devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında ceza alanına müthiş bir koşu yaptı, yapılan ortada kafasını çok iyi kullandı ve 4-3’lük zaferin mimarı olmayı başardı.