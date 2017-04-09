Atiba Hutchinson sosyal medyayı salladı

09 Nisan 2017 Pazar, 10:14:06 | Güncelleme: 10:29:46
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HABERTÜRK SPOR
4-3’lük zaferin mimarı olmayı başaran Atiba’ya maç sonunda övgüler yağdı....
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“Üç ciğerli” lakabı takılan deneyimli oyuncu için yapılan en ilginç yorum ise “Atiba il olsun” ifadeleriydi Atiba Hutchinson, şampiyonluk kutlamaları başlasın...
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Evet, Siyah- Beyazlı kulübün kapısından içeri girdiği günden beri öyle bir futbol oynuyor ki Atiba; rakipleri kıskandırıyor, taraftarını ise gururlandırıyor.
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Orta sahanın dinamosu olan, “Üç ciğerli” lakabı bile takılan Kanadalı yıldız, 3-3 devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında ceza alanına müthiş bir koşu yaptı, yapılan ortada kafasını çok iyi kullandı ve 4-3’lük zaferin mimarı olmayı başardı.
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Taraftarların sevgilisi olan Atiba’nın bu harika golü ise sosyal medyayı yıktı.
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Kendisi için birçok yorum yapılan deneyimli futbolcu için en dikkat çekici olanı ise “Atiba il olsun” ifadeleriydi.
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Hatırlanacağı gibi Beşiktaşlı taraftarlar daha önce de Atiba isminin bir ile verilmesini yetkili makamlara bir dilekçe ile bildirmişlerdi...
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‘ANNE, BABA VE ATİBA’ Şu hayatta üç kişinin hakkı ödenmez: Anne, baba ve Atiba.
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"Kim derdi ki bir gün Kanadalı’nın biri gelicek ve tüm ülkeye futbol dersi verecek."
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"Atiba il olsun!"
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"Atiba iyi ise biz de iyiyiz."
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"Şu an sadece Atiba’nın fotoğrafını açıp öyle bakasım geliyor. O kadar hayranım."
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"Bu gece doğan çocukların bir kısmının adı Atiba olursa şaşırmam."
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"Heykelinin dikildiği günleri de göreceğiz Atiba."
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"Atiba kadar güven veren bir kız bulursam evlenirim."
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"Atiba’yı gördükçe Stockholm bileti alasım geliyor."
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"Atiba, Avrupa Ligi finalinde kendi kalesine gol atsa, 'Bir bildiği vardır' der geçerim."