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Atiba Hutchinson sosyal medyayı salladı

09 Nisan 2017 Pazar, 10:14:06

  • 1 Atiba Hutchinson sosyal medyayı salladı
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    HABERTÜRK SPOR

    4-3’lük zaferin mimarı olmayı başaran Atiba’ya maç sonunda övgüler yağdı....

  • 2 Atiba Hutchinson sosyal medyayı salladı
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    “Üç ciğerli” lakabı takılan deneyimli oyuncu için yapılan en ilginç yorum ise “Atiba il olsun” ifadeleriydi Atiba Hutchinson, şampiyonluk kutlamaları başlasın...

  • 3 Atiba Hutchinson sosyal medyayı salladı
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    Evet, Siyah- Beyazlı kulübün kapısından içeri girdiği günden beri öyle bir futbol oynuyor ki Atiba; rakipleri kıskandırıyor, taraftarını ise gururlandırıyor.

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