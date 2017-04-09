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Trabzonspor Hugo Rodallega Beşiktaş maçı direkten dönen şut
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Rodallega: Fabri'nin ileride olduğunu gördüm

Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü, Beşiktaş maçında direkten dönen şutu hakkında konuştu

09 Nisan 2017 Pazar, 11:22:22 Güncelleme: 11:25:00

Beşiktaş gibi bir takıma karşı zaman zaman iyi oynadıklarını fakat skor nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Hugo Rodallega, nefes kesen şutu da değerlendirdi. Kolombiyalı, “O sırada Fabri’ye baktım ve biraz ileride olduğunu gördüm. Vurmayı denedim ama maalesef futbolda böyle şanssızlıklar oluyor. Topu oraya koyduğum an düşünüp vurdum” dedi.

GÖNÜL'ÜN OYU RODALLEGA'YA
Kartal’ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül’e maçtan sonra “En şık gol sizce hangisi?” sorusu yöneltildi. Gollerden önce Rodallega’nın şutuna dikkat çeken milli yıldız, “Bence maçtaki en şık değil de en şık gol olmayan pozisyon Rodallega’nın orta sahadan vurduğu ve direkten dönen top. En şık gol Talisca’nın frikiğiydi” yanıtını verdi.

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