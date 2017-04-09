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Onur Kıvrak'tan Ali Palabıyık'a: Bu renkleri mi sevmiyorsun!

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi, Beşiktaş maçı sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi

09 Nisan 2017 Pazar, 11:29:32 Güncelleme: 15:12:26

4-3’lük yenilgiden sonra sinirlerine hakim olamayan kaptan Onur Kıvrak, soluğu hakem Ali Palabıyık’ın yanında aldı.

Hakeme kararları nedeniyle tepki gösteren Kıvrak’ın “Burada her zaman aynı şeyleri yapıyorsun. Sen bordo mavi renkleri mi sevmiyorsun” dediği öğrenilirken; Palabıyık, bu sözleri nedeniyle Onur’a sarı kart gösterdi. Teknik ekibin güçlükle sakinleştirdiği Kıvrak, bu kartın ardından cezalı duruma düştü. Milli eldiven, gelecek hafta oynanacak Antalya maçında forma giyemeyecek.

GÖKHAN SARAL: HAKEMLERİ DE YENECEĞİZ
Onur’un yanı sıra Trabzonspor yönetimi de Ali Palabıyık’a tepki gösterdi. Yönetici Gökhan Saral, “Bir gün gelecek biz de hakemleri yeneceğiz. Hakemin iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. 5 yaşındaki oğlumun gözyaşlarını helal etmiyorum” dedi. Bir diğer yönetici Nevzat Aydın ise “Çok duran top çaldı. Talisca’nın golünde çaldığı faulü tekrar izlemek gerek. Müdahale yokmuş gibi geldi” diye konuştu.

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