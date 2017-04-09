Olcay Şahan: Kariyerimin en duygusal maçı

Eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk kez mücadele eden Olcay Şahan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, “Futbol adına tüm sporseverleri mutlu ettiğimiz, bizim de sahada her dakikasından keyif aldığımız bir derbi oldu. Benim için kariyerimin en duygusal maçıydı. Adım adım birlikte daha iyi yerlere gittiğimiz büyük Trabzonspor taraftarına da teşekkür ederim. Birlikte daha güzel günler ve başarılar yaşamak dileğiyle” dedi.

HABERTÜRK SPOR