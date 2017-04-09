Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Ligin son karşılaşmasında A. Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa, bu maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 5 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Halis Özkahya'nın yöneteceği maç beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Özkahya'nın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.

STADYUM KONUMU

KASIMPAŞA GALİBİYET PEŞİNDE

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Süper Ligde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Aytemiz Alanyaspora 3-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan lacivert-beyazlılar, Atiker Konyasporu yenerek ilk 5 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 35 puanla 8. sırada yer alıyor.

Aykut Kocaman yönetimindeki konuk Atiker Konyaspor ise ligde topladığı 38 puanla Kasımpaşanın bir basamak üstünde 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin 10. haftasında Konyada oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1lik skorla kazanmıştı.

Lacivert-beyazlı ekipte Popov, Konya temsilcisine karşı sarı kart görmesi durumunda 28. haftada Kardemir Karabükspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçı dolayısıyla Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi ve Neva Sokak girişi saat 17.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından yollar trafiğe açılacak.