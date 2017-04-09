Trabzonspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

BÜLENT YAVUZ: PALABIYIK ÇOK BAŞARILIYDI

Trabzon’da muhteşem bir maç vardı. 7 gol de birbirinden güzeldi. Özellikle ikinci devre neredeyse nefesleri kesti. Hakem Ali Palabıyık bence sezonun en iyi maçlarından birini yönetti. Sakin görünümlü, son derece dikkatli, pozisyonlara yakındı. Otoriter kimliğini kullanması da oldukça iyiydi. Futbolcuların saygınlığını da kazanınca rahatladı. Maçta Ali Palabıyık için konuşulacak tek bir pozisyon var; Uğur Demirok, koluyla mı oynadı, yoksa topa göğsüyle mi müdahale etti? Maç oynanırken benim de aklım karıştı. Pozisyon penaltıya çok yakındı. Ancak maçın ardından defalarca izledikten sonra bana sanki penaltı değilmiş gibi geldi. Ben yarım saat seyrettim, çözemedim; maç esnasında hakem nasıl çözsün? Bir müsabaka seyir zevki veriyorsa, gollerin hiçbirinde hakemin en ufak etkisi yoksa o hakem son derece başarılıdır. Yardımcı hakemler de Palabıyık’a katkı verdiler. Kritik yerlerde huzursuzluk yaratmadılar.

ALİ GÜLTİKEN: İNANÇ VE KALİTE

Dün akşam için yalnızca atılan gollerin kalitesini ve güzelliğini yazmak bile maçı anlatmak için yeterli olur. Her iki takımın da attığı harika goller var. Hazırlanışı güzel, bitirişi güzel goller. Bu gollerin içlerinde takım organizasyonları da var, oyuncuların bireysel kaliteleri de. Maçın bu kadar gollü ve skorer geçmesinde, elbette her iki takımın da savunmadaki hatalarının da etkisi var ama bunun yanında oyuncuların bireysel kaliteleri de bu izlemesi güzel golleri ortaya çıkardı. Cenk’in golündeki becerisine Okay’ın aynı kalitede verdiği karşılık; Aboubakar’ın yaratıcılığı ve zekasıyla ortaya çıkardığı gole Castillo’nun şık bir vuruşla cevap vermesi; Rodallega’nın bitiricilikteki yeteneğine frikik ustası Talisca’nın müthiş bir golle nazire yapması ve finalde gelen Atiba’nın muhteşem kafası, hakikaten dün akşamın taraflı tarafsız tüm izleyenleri mutlu edebilecek pozisyonları oldular.

Trabzonspor puan ortalaması olarak ikinci yarının lider takımı. Ara transferde gelen oyuncularla büyük bir değişim gösterdiler. Bu değişimin merkezinde de daha skorer, daha üretken bir Trabzonspor’un ortaya çıkışı var. Dün akşam bunu Beşiktaş karşısında da sergilediler. Geriye düştükleri anlarda teslim olmadan oyunda kaldılar. Buldukları 3 gol, Beşiktaş kalitesinde bir takıma karşı büyük bir işti. Fakat Trabzon bunları yaparken, Beşiktaş da tesadüfen burada olmadığını, bu ligin en üretken ve en skorer takımı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Her maçta tekrar ettiği hücum alışkanlıklarıyla hem pozisyonlar hem de goller buldu. Bu maçın, kendi içerisinde iki takım adına da gidiş-gelişleri var. İki takım da dezavantajlı skorlardan dönebilmeyi başardı. Bu da iki takımın da sahip olduğu oyun felsefesinden ve yakaladıkları form düzeyinden kaynaklanıyor. Ligin lideriyle, ligin ikinci yarısının lideri arasında bu kadar gollü ve pozisyonlu bir maçın olması tesadüf olmadı. Beklediğimiz bir oyundu. Ama Atiba’nın son dakikada gelen öldürücü kafa vuruşu, Beşiktaş adına dün akşamki harika mücadelenin hak ettiği bir hediye oldu. Dünkü maçı güzelleştiren, skora etki eden, kalitesini ve becerisini gollere yansıtan tüm oyuncuları da kutlamak gerekiyor. Ama ayrıca özel bir tebriği de Fabri’ye verelim. Yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş’ı zor anlarda oyun içerisinde tutup takımının ayakta kalmasını sağladı.

Şampiyonluğa inanan, başarıya inanan, son dakikaya kadar bunların peşinde koşan bir takım olarak Beşiktaş, büyük bir iradeyle dün akşam Trabzon’a, Şenol Güneş Stadı’nın zeminine istediği imzayı attı.

KARTAL YİĞİT: AH ATİBA AH!

Ne olurdu Atiba 20’li yaşlarda olsaydı. Beşiktaş nice şampiyonluklar kazanır hatta satıp milyonları cebine koyuverirdi. Çünkü böylesine bir futbolcu Beşiktaş’a uzun yıllar gelemeyebilir. Dün de maçın her anında o vardı, hemen hemen ciddi bütün atakları o kesti ve en sonunda belki de Beşiktaş’a şampiyonluğu getirdi. 30’unu geçmiş bir orta saha oyuncusu daha ne yapsın ki; ah Atiba ah, keşke çok genç yaşta Beşiktaş’a gelseydin. Seni de, Beşiktaş’a getiren Bilic ile Erdal Torunoğulları’nı da Beşiktaş camiasının kucaklaması lazım. Öyle bir maç izledik ki Karadeniz’de nefesler kesildi. Top bir o kalede bir öbür kaledeydi. Taraftarlar gole doydu. Tam Trabzon kazanıyor derken oyuna beraberlik geldi. Tribündeki herkes 3-3’e razı iken Kartal’ın dinamosu Atiba çıktı sahneye ve mükemmel bir kafa ile şampiyonluğun habercisi oldu. Tabii ki Trabzon yıkıldı. Ha karşılaşma berabere bitse ne olurdu? Çok fazla bir şey değişmezdi. 1 puan iyi olurdu belki de ama ister istemez buruk sevinç olurdu Beşiktaş adına. İşte sezonun en istikrarlı takımı Beşiktaş ile ikinci bölümünün tartışılmaz lideri Trabzonspor arasındaki doksan dakika böylesine heyecan ve strese sahne oldu. Uzun bir süre hafızalardan silinmeyecek bir gol düellosu izledik. Ne diyelim, helal olsun iki takıma da. Oyunu hiç çirkinleştirmediler, sadece golü düşündüler. Bir ara Beşiktaş çok iyi idi, bir ara Trabzonspor...



Trabzonlular da hiç üzülmesin, takımları da galip gelebilirdi ama karşılarında bu ligin en iyi, en dominant takımı var. Beşiktaş’ı yenmek kolay değil. Çünkü bitiş düdüğüne kadar inanan bir 11 oluyor her zaman.



Yalnız Lyon maçı öncesi de bazı çekincelerimiz de olmadı değil, savunma da aksaklıklar göze çarptı. Orta sahada çoğu zaman Atiba yalnız kaldı. Oğuzhan da Aboubakar’a attırdığı golün dışında çok verimli değildi. Lyon çok tehlikeli bir takım. Hücum gücünü de düşünürsek Beşiktaş’ın çok dikkat etmesi gerekli. Çünkü aylar sonra hatalarla yenilen 3 golden ders çıkarılması gerek.

HALUK AYYILDIZ: YAZIK OLDU TRABZONSPOR'A

Kabul etmek gerekiyor ki Beşiktaş ligimizin en üst düzey takımı. Trabzonspor’a gelince, yapılanma süreci devam ediyor ve kesinlikle doğru yoldalar. Bu bilindik gerçeği anımsatarak başlayalım istedim. Beşiktaş müthiş tempolu başladı. 4’te Adriano’nun yoktan var ettiği pozisyonda Cenk’in attığı gole Onur’un yapacağı bir şey yoktu. Sonrası mı? Beşiktaş takımı, Fabri hariç rakip kaleye ailecek geldi! Herkesin “Eyvah” dediği anda toparlanan Fırtına, Okay’ın beraberlik golüyle ayağa kalktı. Yalnız, o golü ben Fabri’nin gördüğüne inanmıyorum! 7 golün atıldığı karşılaşmada mağlup olan Trabzonspor’a yazık oldu.



Beraberlikten sonra dengeyi kuran Trabzonspor, orta saha hakimiyetini ele aldı. Onazi ve Okay’ın da performansı iki katına çıkınca Yusuf Yazıcı iki, Rodallega da bir net pozisyon buldu ama atamadılar. Fabri’nin de hakkını yemeyelim, içine Onur kaçmış gibiydi! İkinci devre N’Doye kesinlikle arandı. N’Doye, rakip defansı yorma ve top tutma özelliklerine sahipti. Rodallega arkası dönük oyunu oynayamayan, sadece kendisine top atılırsa etkili olabilen bir oyuncu. Yine de işini yaptı ama yetmedi. Quaresma’nın yerine oyuna giren Aboubakar’ın etkisi 55’te ortaya çıktı ve Onur’a öyle güzel bir gol attı ki; Onur sadece bakakaldı.



Ersun Yanal’ın ince taktik anlayışı işte bu tür büyük maçlarda ortaya çıkıyor. Castillo’ya özgürlük tanıdı ve o da bu maçta gereğini yaptı, attığı gole şapka çıkarmak gerekiyor. 2-2’lik skorun gazıyla iyice coşan Trabzonspor, Castillo’nun golünden tam iki dakika sonra bu kez Rodallega’nın golüyle bir anda 3-2 öne geçen taraf oldu. “Ben de Beşiktaş gibi bu ülkenin üst düzey takımı olacağım” mesajını verdi. 74’te Talisca, Onur’un serbest atışlardan gol yeme hastalığını bildiğinden kapattığı köşeden topu geçirdi ve skor 3-3’e geldi. Sanki basketbol maçına dönen derbide santra yapıldığı sırada Rodallega’nın şutu, ‘Yok böyle bir maç’ dedirtti.



Sonuç olarak Şenol Hoca, Ersun Yanal’ın Trabzonspor’unu yendi ve yenilmezlik unvanını elinden aldı. Maçın hakkı beraberlikti aslında ama uzatma dakikalarında Atiba’nın attığı galibiyet golü, Medical Park’ta adeta büyük şok etkisi yarattı. Yazık oldu Trabzonspor’a... Onur’a da kızgınım. Maçtan sonra hakeme itiraz etmek ne demek? Gereksiz kart görerek cezalı duruma düştün, oldu mu şimdi?