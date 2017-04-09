Fenerbahçe: 3 - Akhisar Belediyespor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti; 50 puana yükselen sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü. Üst üste ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, ve Galatasaray derbisi öncesinde moral buldu.

Karşılaşmanın 44. dakikada Jeremain Lens'in kullandığı köşe vuruşunda, Miguel Lopes topu kafayla kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe mücadelede 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

49. dakikada Simon Kjaer'in hatasında topla buluşan Sokol Cikalleshi, ceza sahası içerisine Volkan Demirel'in formasını çekmesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını gole çeviren Vaz Te skoru 1-1'e getirdi.

60. dakikada Robin Van Persie'nin şutunda top Josef De Souza'da kaldı. Brezilyalı gelişine yerden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 2-1.

78. dakikada gelişen Akhisar atağında, Soner Aydoğdu'nun gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3'te son sözü Lens söyledi ve mücadele Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan mücadelede Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat hiç oyuncu değişikliği yapmadı.

Bu sonucun ardından Devler Ligi iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 50 puana yükseldi ve 1 maç eksiği bulunan 49 puanlı Galatasaray'ın önüne geçti. Akhisar Belediyespor ise 30 puanda kaldı.

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SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

FENERBAHÇE: 3 - AKHİSAR BELEDİYESPOR: 1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Alper Potuk, Chahechouhe, Van Persie

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş (Dk. 46 Cikalleshi), Custodio (Dk. 87 Larsson), Ömer Bayram, Özer Hurmacı (Dk. 68 Muğdat Çelik), Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Vaz Te

GOLLER: Dk. 44 Miguel Lopes (Kendi kalesine), Dk. 60 De Souza, Dk. 90+3 Lens (Fenerbahçe), Dk. 50 Vaz Te (Penaltıdan) (Akhisar Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 40 Van Persie, Dk. 49 Volkan Demirel, Dk. 69 Lens (Fenerbahçe), Dk. 80 Miguel Lopes (Akhisar Belediyespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Akhisar Belediyespor ilk pozisyonunu buldu. Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Fenerbahçe ceza sahası içinde penaltı noktasına yakın bölgede Custodio müsait pozisyonda kafayı vurdu. Kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu kontrol etti.

9. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasına giren De Souza, Mustafa Yumlu'yu geçip sol çaprazdan şutunu attı, son anda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Akhisar Belediyespor yarı sahasının sağ tarafından Lens'in kullandığı serbest vuruşta, Van Persie ceza sahası içinde kafayı vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.

39. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Miguel Lopes, ceza sahasına girdi ve sağ çaprazda önünde seken topa sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Akhisar Belediyesporlu Miguel Lopes'in ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

49. dakikada Kjaer'in hatalı pasında araya giren Cikalleshi, ceza sahası içinde kaleci Volkan Demirel'i geçmek isterken yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada penaltıyı kullanan Vaz Te, topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere göndererek takımının beraberlik golünü attı: 1-1.

55. dakikada Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte boş pozisyonda Van Persie gelişine vurdu, direk dibinde iyi pozisyon alan kaleci Lukac topu kornere çeldi.

57. dakikada Skrtel'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chahechouhe, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Lukac'ın uçarak kurtardığı top boşta kaldı ancak savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

60. dakikada Chahechouhe'nun pasıyla Akhisar Belediyespor ceza yayı üzerinde topla buluşan Van Persie'nin şutunda top ceza sahasındaki De Souza'ya çarptı. Brezilyalı oyuncu önünde bulduğu topu plase bir vuruşla köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

67. dakikada Alper Potuk'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal altıpasa yakın bir noktadan kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

71. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun topu Cikalleshi kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Cikalleshi'nin, ilk rakibini geçtikten sonra ayağından açılan topa Muğdat Çelik vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

78. dakikada Van der Wiel'in hatasında ceza sahasında topu kapan Muğdat Çelik, altıpas üzerindeki Soner Aydoğdu'ya pasını attı. Soner'in yakın mesafeden şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+3. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakibinden kaptığı topla Akhisar Belediyespor ceza sahasına giren Lens'in, sağ çaprazda yakın mesafeden vuruşunda top filelere gitti: 3-1.

MAÇTAN NOTLAR

ADVOCAAT OYUNCU DEĞİŞTİRMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, karşılaşmada oyuncu değişikliği yapmadı. İkinci yarının başında Volkan Şen, Ozan Tufan ve Roman Neustaedter'i ısınmaya gönderen Hollandalı teknik adam, 3 oyuncusuna da şans vermedi. Bu 3 futbolcu 90. dakikada ısınmayı bırakarak kulübeye geldi.

LENS 4 HAFTA SONRA

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Lens, 4 hafta sonra golle buluştu. Maçın 90+3. dakikasında takımının 3. golünü kaydeden Lens, Süper Lig'de bundan önceki golünü 22. haftada Gaziantepspor deplasmanında atmıştı. Lens, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

DE SOUZA'DAN GOLLERE DEVAM

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu De Souza, gollerine ligde de devam etti. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ağlarını havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, ligi de boş geçmedi ve Akhisar Belediyespor karşısında 60. dakikada takımının 2. golünü kaydetti. Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 3'e yükselten De Souza, toplamda ise 5. golüne ulaştı.

SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ

Galatasaray derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. Bu karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunan ve maçta forma giyen Simon Kjaer, Gregory van der Wiel ile Mehmet Topal 28. hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmekten kurtuldu. Kart sınırındaki diğer isimler Volkan Şen, Ozan Tufan ve Miroslav Stoch ise bu karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan, maçta sarı kart gören Volkan Demirel ve Van Persie, sarı kart ceza sınırına geldi.

VOLKAN FORMAYI LİGDE DE KAPTI

Sakatlığını atlatarak hafta içi kupada Kayserispor karşısında ilk 11'de oynayan Volkan Demirel, ligde de formayı kaptı.

Geçen hafta Kardemir Karabükspor karşısında iyi bir performans ortaya koyan Brezilyalı file bekçisi Fabiano, formayı Volkan'a devretti. Volkan Demirel, Süper Lig'de 5 maç sonra forma giydi. Son olarak ligin 21. haftasında 19 Şubat'ta Kasımpaşa maçında oynayan Volkan, ligde 48 gün sonra ilk 11'de oynadı.

PENALTI YAPTIRDI

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, 49. dakikada yaptırdığı penaltı nedeniyle takımının gol yemesine neden oldu. Savunmanın hatasını değerlendiren Sokol Cikalleshi'yi durdurmak için kalesini zamansız terk eden Volkan, Arnavut futbolcuyu ceza sahası içinde düşürünce penaltıya sebebiyet verdi. Akhisar Belediyespor'da, Volkan'ın yaptırdığı penaltı sonucu Ricardo Vaz Te topu filelere gönderdi.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de tek eksik futbolcu, kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı forvet Jose Fernandao oldu. Brezilyalı futbolcuyu sakatlığından dolayı kullanamayan Advocaat, Emmanuel Emenike, Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Oleksandr Karavaiev'i de yine 18 kişilik kadroya dahil etmedi.

TRİBÜNLER YİNE BOŞ

Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı tribünlerinin yine büyük bir kısmını boş bıraktı. Kadıköy'de 5 bine yakın Fenerbahçeli taraftar karşılaşmayı takip etti. Konuk Akhisar Belediyespor'un 100 kadar taraftarı deplasman tribününden takımlarına destek oldu. Öte yandan, iki takım futbolcuları, Türk Polis Teşkilatının 172. yılını kutlamak için seremoniye "172 yıldır şevkle, cesaretle! Türk polisi her yerde." yazılı pankartla çıktı. Seremoni sırasına futbolcuların yanında polis üniforması giyen çocuklar da yer aldı.