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Ümraniyespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmada Ümraniyespor, lider Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

09 Nisan 2017 Pazar, 16:14:21 Güncelleme: 16:16:32

ÜMRANİYESPOR: 1 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 0

STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Serkan Gençerler, Serdar Diyadin

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Ömer Tunç, Erol Yükseker, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Ömer Can Sokullu, Bulut Kaya, Mücahit Albayrak (Dk. 46 Beleck), Serdar Özbayraktar, Otoo (Dk. 77 Samet Asatekin)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Murat Akça, Sezer Özmen, Buğra Çağıran, Azubuike, Sedat Ağçay (Dk. 84 Ferhat Kiraz), Pereira (Dk. 77 Iwuji), İrfan Başaran (Dk. 62 Murat Yıldırım), Diabang, Eren Tozlu

GOL: Dk. 80 Samet Asatekin (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 71 Otoo (Ümraniyespor), Dk. 78 Azubuike, Dk. 85 Caner Arıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)

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