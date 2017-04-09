Ümraniyespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

ÜMRANİYESPOR: 1 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 0
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Serkan Gençerler, Serdar Diyadin
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Ömer Tunç, Erol Yükseker, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Ömer Can Sokullu, Bulut Kaya, Mücahit Albayrak (Dk. 46 Beleck), Serdar Özbayraktar, Otoo (Dk. 77 Samet Asatekin)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Murat Akça, Sezer Özmen, Buğra Çağıran, Azubuike, Sedat Ağçay (Dk. 84 Ferhat Kiraz), Pereira (Dk. 77 Iwuji), İrfan Başaran (Dk. 62 Murat Yıldırım), Diabang, Eren Tozlu
GOL: Dk. 80 Samet Asatekin (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 71 Otoo (Ümraniyespor), Dk. 78 Azubuike, Dk. 85 Caner Arıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER