Dursun Özbek'ten derbi ve UEFA açıklaması!

GS TV'ye konuşan Dursun Özbek, Pazartesi günü oynanacak olan Başakşehir maçı hakkında sorulan soruya, " Galatasaray için çok önemli. Takımın durumu çok iyi, geçtiğimiz hafta 4-0’lık bir galibiyet almıştık. Galatasaray olarak amacımız ligi en üst sırada bitirmek. Tüm gücümüzü yarın ortaya koyacağız. İki tane çok önemli maçımız var. Öncelikle yarınki Başakşehir maçı ve iki hafta sonraki Fenerbahçe derbisi. İki maçı da 3’er puanla kapatmak zorundayız. Ben tüm futbolcularıma ve teknik heyete başarılar diliyorum" yanıtını verdi.

Fenerbahçe taraftarını 23 Nisan’da oynanacak olan derbiye davet eden Başkan Dursun Özbek, "Kalkan yasak sonrası Kadıköy’de bizim seyircimiz tribünde yerlerini almıştı; Fenerbahçe taraftarını da bizim stadımıza bekliyoruz. Hem Başakşehir hem de Fenerbahçe maçlarının çok keyifli geçeceğine ve her iki maçın ardından galibiyetleri kutlayacağımıza inanıyorum" dedi.

UEFA İLE SIKINTIMIZ YOK"

Geçtiğimiz hafta Helsinki’de bulunan ve burada görüşmeler yapan Başkan Dursun Özbek konuyla ilgili olarak, "Taraftarımızın rahat olsun. UEFA konusunda bilgi kirliliği var. Bunları gidermek için defalarca UEFA’ya gittim ve açıklama yaptım. Federasyon yetkilileri de açıkladı. Galatasaray’ın UEFA ile ilgili sıkıntısı yok. Galatasaray’ın sıkıntısı; UEFA’nın Financial Fair Play kurallarına uymak zorunda olması. Bundan sonra da kurallarının dikkate alınması lazım. UEFA yetkilileri de bunu ifade etti. Sadece Galatasaray için değil tüm Türk kulüplerinin UEFA’nın koyduğu kriterleri iyi takip etmesi lazım. Şimdi orada Servet Yardımcı gibi bir arkadaşımız görevde. Bu Türk futbolu için büyük bir şans. Kendisini bir kez daha kutluyorum. Orada bize ilgi çok büyük. Bunu değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.

1905 AGS'DEN HATIRA ORMANI

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) tarafından oluşturulan hatıra ormanının açılışı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla yapıldı.

Eskişehir Yolu üzerinde oluşturulan ormanın açılış töreninde konuşan Özbek, "Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşlarının toplumlara vermek istediği mesajlar her zaman olmuştur. Galatasaray de her zaman bunun öncülüğünü yapmıştır" dedi.

Galatasaray'ın gelişmekte ve büyümekte olduğunu ifade eden Özbek, şöyle konuştu:

"Ankara'da değerli kardeşim çok büyük çalışmalar yapıyor. Kulübe katkı sağlama dışında, bir sivil toplum kuruluşu olarak en büyük görevi olan doğaya katkı vermek için yaptığı organizasyondan ötürü huzurunuzda kendisine teşekkür ederim. Doğayı korumamız lazım. Ailemizin dikili bir ağacı oldu. Galatasaray'a çok yakıştı."

Sivil toplum kuruluşlarının sosyal görevleri bulunduğunu hatırlatan Özbek, "Bunlardan birini yerine getiriyoruz. Eskişehir Yolu üzerinde Galatasaray Ormanı'nı yapıyoruz. Bunu organize eden değerli yönetici ve Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Bu manada Galatasaray'ın bayrağı burada her zaman gözükecektir. Bu, ağaçları sadece dikmek ile olmaz. Bunların bakılması lazım. 5-10 sene sonra bir orman haline gelmesi lazım. Ankara Türkiye'nin kalbi." ifadelerini kullandı.

12.000 METREKARELİK ALANA 1000 FİDAN DİKİLDİ

1905 AGS Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru da etkinlikte yaptığı konuşmada, 12 bin metrekarelik alana binin üzerinden fidan dikeceklerini ifade etti.

"Bizim için anlamlı bir gün" diyen Özüdoğru, şunları kaydetti:

"Ankara'da Galatasaray Kulübünün ve bizlerin artık bir fidanı ve ağacı olacak. 'Bir dikili dalım yok.' sözünün Ankara'da geçerli olmayacağı bir güne başlıyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir arazi. Bu arazi üzerinde binin üzerinde fidan dikme imkanımız olacak. Ankara-Eskişehir yolu üzerinde olması en güzel tarafı. Yoldan geçen herkesin anacağı bir yerde."

Konuşmaların ardından Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek ile Özüdoğru kurdeleyi keserek hatıra ormanının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından törene katılanlar, isimlerinin yazılı olduğu fidanları dikti. Törenin ardından ise organizasyona katılanlara pilav dağıtıldı.