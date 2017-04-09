OSMANLISPOR HABERLERİ
09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Quaresma'da son durum!
FUTBOL
Quaresma'da son durum!
Bülent Yavuz son noktayı koydu!
FUTBOL
Bülent Yavuz son noktayı koydu!
UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
FUTBOL
UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
"Domine etmiş durumdayız"
FUTBOL
"Domine etmiş durumdayız"
FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
FUTBOL
FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
Dünyaca ünlü efsaneler arasında bir Türk!
FUTBOL
Dünyaca ünlü efsaneler arasında bir Türk!
Bruma yerine o geliyor!
FUTBOL
Bruma yerine o geliyor!
"Ah Atiba ah!"
FUTBOL
"Ah Atiba ah!"
"Anne, baba, Atiba"
FUTBOL
"Anne, baba, Atiba"
"Türkiye'de başka kulüpte oynar mısın?" sorusuna cevap!
FUTBOL
"Türkiye'de başka kulüpte oynar mısın?" sorusuna cevap!
Neden oyuncu değiştirmediğini açıkladı!
FUTBOL
Neden oyuncu değiştirmediğini açıkladı!
Fener'in 'Dev' aşkı!
FUTBOL
Fener'in 'Dev' aşkı!
Ateş hattında gülen Rize!
FUTBOL
Ateş hattında gülen Rize!
"Kapa çeneni!"
FUTBOL
"Kapa çeneni!"
ÖNE ÇIKANLAR
Kayserispor - Osmanlıspor
FUTBOL

Kayserispor: 1 - Osmanlıspor: 4 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Maçın dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da...

09 Nisan 2017 Pazar, 17:25:31 Güncelleme: 20:51:01

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Kayserispor evinde Osmanlıspor'u ağırladı.

Maça iyi başlayan Osmanlı, 15. dakikada Aminu Umar'ın golüyle 1-0 öne geçti. 39'da kazanılan penaltıda Deniz Türüç durumu 1-1 yaparken, 5 dakika sonra ise yine Umar bu kez penaltıdan attığı golle Osmanlı'yı soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

55'te ise maçın yıldızı Umar'ın topuk pasında Mehmet Güven attığı güzel golle durumu 3-1'e getirdi. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise kazanılan penaltıda Webo topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 1-4.

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 34 yaparken, Kayserispor ise 27 puanda kaldı.  

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KAYSERİSPOR-OSMANLISPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

KAYSERİSPOR: 1 - OSMANLISPOR: 4

STAT: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık (Dk. 60 Douglao), Sow, Lawal (Dk. 77 Nguemo), Güray Vural, Varela (Dk. 46 Umut Bulut), Deniz Türüç, Welliton
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic (Dk. 69 Koray Altınay), Prochazka, Numan Çürüksu, Pinto, Mehmet Güven, Maher (Dk. 72 Regattin), Luiz Carlos, Umar, Bifouma, Webo (Dk. 77 Erdal Kılıçaslan)

GOLLER: Dk. 15 ve 44 (Penaltıdan) Umar, Dk. 55 Mehmet Güven, Dk. 67 Webo (Penaltıdan) (Osmanlıspor), Dk. 39 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Prochazka, Dk. 45+1 Webo, Dk. 64 Mehmet Güven (Osmanlıspor), Dk. 23 Mabiala, Dk. 72 Sow (Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
15. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Prochazka'nın Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinden gönderdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza alanı içerisine koşu yapan Umar'ın önüne bıraktı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1
27. dakikada sol köşe gönderinden kullanılan korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Kayserisporlu Lawal, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı.
38. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği topla buluşan Welliton, Mehmet Güven'in arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 39. dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, skora denge getirdi: 1-1
43. dakikada hakem Mete Kalkavan bu kez Osmanlıspor lehine penaltı kararı verdi. Prochazka'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Bifouma, Hakan Aslantaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı 44. dakikada kullanan Umar, takımını ikinci kez öne geçiren golü kaydetti: 1-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
55. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Umar'ın pasında ceza alanı çizgisinin sol çaprazında topla buluşan Mehmet Güven'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3
66. dakikada konuk ekip maçta ikinci penaltısını kazandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maher, Sow'un arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan müsabakada üçüncü kez penaltı kararı verdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Webo, topu ağlarla buluşturdu: 1-4
80. dakikada ani gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın derinlemesine pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Bifouma'nın sert şutunda kaleci Muammer Yıldırım meşin yuvarlağı kornere çeldi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın: "Kazanmak için hiçbir şey yapmadık"
FUTBOL

"Kazanmak için hiçbir şey yapmadık"
Kayserispor - Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?
FUTBOL

Kritik maçta Kayseri'nin konuğu Osmanlıspor
Fenerbahçe: 3 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Fener'den aynı tarife!
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda?
FUTBOL

Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya