Kayserispor: 1 - Osmanlıspor: 4 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Kayserispor evinde Osmanlıspor'u ağırladı.

Maça iyi başlayan Osmanlı, 15. dakikada Aminu Umar'ın golüyle 1-0 öne geçti. 39'da kazanılan penaltıda Deniz Türüç durumu 1-1 yaparken, 5 dakika sonra ise yine Umar bu kez penaltıdan attığı golle Osmanlı'yı soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

55'te ise maçın yıldızı Umar'ın topuk pasında Mehmet Güven attığı güzel golle durumu 3-1'e getirdi. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise kazanılan penaltıda Webo topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 1-4.

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 34 yaparken, Kayserispor ise 27 puanda kaldı.

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KAYSERİSPOR: 1 - OSMANLISPOR: 4

STAT: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık (Dk. 60 Douglao), Sow, Lawal (Dk. 77 Nguemo), Güray Vural, Varela (Dk. 46 Umut Bulut), Deniz Türüç, Welliton

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic (Dk. 69 Koray Altınay), Prochazka, Numan Çürüksu, Pinto, Mehmet Güven, Maher (Dk. 72 Regattin), Luiz Carlos, Umar, Bifouma, Webo (Dk. 77 Erdal Kılıçaslan)

GOLLER: Dk. 15 ve 44 (Penaltıdan) Umar, Dk. 55 Mehmet Güven, Dk. 67 Webo (Penaltıdan) (Osmanlıspor), Dk. 39 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Prochazka, Dk. 45+1 Webo, Dk. 64 Mehmet Güven (Osmanlıspor), Dk. 23 Mabiala, Dk. 72 Sow (Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

15. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Prochazka'nın Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinden gönderdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza alanı içerisine koşu yapan Umar'ın önüne bıraktı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

27. dakikada sol köşe gönderinden kullanılan korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Kayserisporlu Lawal, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı.

38. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği topla buluşan Welliton, Mehmet Güven'in arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 39. dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, skora denge getirdi: 1-1

43. dakikada hakem Mete Kalkavan bu kez Osmanlıspor lehine penaltı kararı verdi. Prochazka'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Bifouma, Hakan Aslantaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı 44. dakikada kullanan Umar, takımını ikinci kez öne geçiren golü kaydetti: 1-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Umar'ın pasında ceza alanı çizgisinin sol çaprazında topla buluşan Mehmet Güven'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

66. dakikada konuk ekip maçta ikinci penaltısını kazandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maher, Sow'un arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan müsabakada üçüncü kez penaltı kararı verdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Webo, topu ağlarla buluşturdu: 1-4

80. dakikada ani gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın derinlemesine pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Bifouma'nın sert şutunda kaleci Muammer Yıldırım meşin yuvarlağı kornere çeldi.