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Manisaspor: 2 - Mersin İdmanyurdu: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Manisaspor, Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup etti

09 Nisan 2017 Pazar, 17:45:36 Güncelleme: 20:42:40

MANİSASPOR: 2 - MERSİN İDMANYURDU: 0

STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz

MANİSASPOR: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol (Dk. 39 Sebaihi), Umut Gündoğan (Dk. 86 Ümit Yasin Arslan), Metin Yüksel, Mikic, Erman Bulucu, Dimov, Perovic, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Emre Öztürk)
MERSİN İDMANYURDU: Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı, Mahmut Metin (Dk. 55 Serol Demirhan), Pedriel, Mitrovic, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz (Dk. 81 Bekir Can Sönmez), Gökhan Akkan, Güven Varol, Tita (Dk. 16 Ahmet Bener)

GOLLER: Dk. 50 Mehmet Enes Sığırcı (kendi kalesine), Dk.90+4 İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 85 Erman Bulucu (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 32 Nurullah Kaya, Dk. 35 Ahmet Bener. Dk. 74 Emrah Özyaylaz, Dk. 88 Güven Varol (Mersin İdmanyurdu), Dk. 55 Mikic, Dk. 60 Gökhan Sazdağı, Dk.90+3 İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor)

TFF 1. Lig'e tutunma mücadelesini sürdüren Manisaspor, 27. haftada sahasında ağırladığı Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek, kritik bir galibiyete imza attı.

Ligde 27. haftaya 24 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada giren Manisaspor, aynı puana sahip Mersin İdmanyurdu ile Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.

Manisaspor, rakibini 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Erman Bulucu'nun karşılaşmanın 85. dakikasında kırmızı kart görmesiyle müsabakayı 10 kişi tamamlayan Ege temsilcisi, ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan elde etti. İki takım arasında ilk devrede Mersin'de oynanan müsabaka golsüz tamamlanmıştı.

Son iki haftadır sahadan mağlubiyetle ayrılan ve gol sevinci yaşayamayan Manisaspor, Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle puanını 27'ye çıkardı.

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