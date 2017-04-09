FUTBOL
Tuchel'den Emre Mor'a şok tepki!
09 Nisan 2017 Pazar, 19:08:29 | Güncelleme: 20:55:27
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Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Emre Mor'a tepki.
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Dün oynanan Bayern Münih maçında oyuna 59'da Ousmane Dembele'nin yerine dahil olan Emre Mor bugün yedeklerle birlikte takım idmanına katıldı.
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İdman bitiminde ise Tuchel, fizyoterapist Rainer Schrey eşliğinde Emre'ye ekstra bir idman daha koydu.
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Bu duruma sinirlenen ve yüksek sesle hoşnutsuzluğunu dile getiren Emre'ye Tuchel'in cevabı sert oldu: "Kapa çeneni, kapa çeneni, kapa çeneni."
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Tuchel'in sert tepkisinin ardından Emre Mor, antrenmanı tamamladı. Dortmund dün şampiyonluktaki en büyük rakibi Bayern Münih'e 4-1'lik skorla kaybetmişti. (Ajansspor)