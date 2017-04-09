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Tuchel'den Emre Mor'a şok tepki!

09 Nisan 2017 Pazar, 19:08:29

  • 1 Tuchel'den Emre Mor'a şok tepki!
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    Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Emre Mor'a tepki.

     

  • 2 Tuchel'den Emre Mor'a şok tepki!
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    Dün oynanan Bayern Münih maçında oyuna 59'da Ousmane Dembele'nin yerine dahil olan Emre Mor bugün yedeklerle birlikte takım idmanına katıldı.

  • 3 Tuchel'den Emre Mor'a şok tepki!
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    İdman bitiminde ise Tuchel, fizyoterapist Rainer Schrey eşliğinde Emre'ye ekstra bir idman daha koydu.

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