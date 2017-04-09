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Balıkesirspor: 1 - Denizlispor: 2
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Balıkesirspor: 1 - Denizlispor: 2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Denizlispor 1-0 geriye düştüğü maçta Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 yendi

09 Nisan 2017 Pazar, 20:58:00 Güncelleme: 21:45:46

Balıkesirspor: 1 - Denizlispor: 2

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih Mazlum

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 77 Kethevoama), Bekamenga, Okan Alkan (Dk. 63 Oğuzhan Çapar), Cüneyt Köz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak (Dk. 46 Moritz), Yasin Ozan, Kappel, Veli Acar (Dk. 80 Barış Örücü), Taşkın İlter, Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz (Dk. 87 Taha Can Velioğlu)

Goller: Dk. 21 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor), Dk. 55 Moritz (Penaltıdan), Dk. 86 Barış Örücü (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Bülent Cevahir, Dk. 70 Abdulkadir Özgen, Dk. 74 Oğuzhan Çapar, Dk. 79 İshak Çakmak (Balıkesirspor), Dk. 78 Ziya Alkurt, Dk. 86 Barış Örücü (Denizlispor)

TFF 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Denizlispor deplasmanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golü 21'inci dakikada Mehmet'ten gelirken 55. dakikada Moritz'in penaltı golüyle eşitliği sağlayan Denizlispor, 86'ncı. dakikada Barış'la galibiyete uzandı: 1-2. Bu sonuçla üst üste 3'üncü yenilgisini alan, galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Balıkesirspor 34 puanda kalırken teknik sorumlusu Ali Tandoğan'ın istifasının ardından antrenör Cengiz Tarım yönetiminde sahaya çıkan Denizlispor 34 puana ulaştı.



MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Bülent'in soldan ortasında top üst direğe çarpıp auta çıktı.

21. dakikada Balıkesirspor golü buldu. Soldan ceza alanına giren Burak Çalık'ın pasında arka direkte boş pozisyondaki Mehmet Boztepe düzgün bir vuruşla topu filelerle yolladı: 1-0.

26. dakikada  Mehmet'in pasında bu kez Abdulkadir vurdu, top defanstan döndü.

33. dakikada Abdulkadir'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Asil topu bloke etti.

38. dakikada Cihan'ın pasıyla topla buluşan Ziya'nın vuruşunda kaleci Atilla gole izin vermedi.

45. dakikada Kappel, ceza yayı üzerinde topla buluştu, ancak zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. İlk yarı Balıkesirspor'un1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Denizlispor'dan Moritz'in kafa vuruşunda kaleye yönelen top Bülent'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Moritz kaleci Atilla ile topu ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

66. dakikada Burak'ın pasında Abdulkadir mükemmel vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

67. dakikada Mehmet'in sağdan mükemmel ortasında Abdulkadir altı pasta zor olanı yaptı ve topu kale yerine auta gönderdi.

86. dakikada Denizlispor öne geçti. Sağ çaprazda topla buluşan Barış rakibinden sıyrılarak topu köşeye gönderdi: 1-2.

88. dakikada Burak kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çok kötü vurdu ve yüzde 100 gollük pozisyonu kaçırdı. Maç konuk ekibin galibiyetiyle noktalandı: 1-2.

MAÇTAN NOTLAR

TEK DEĞİŞİKLİK
Balıkesirspor teknik direktörü Can Cangök, geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor'a 1-0 mağlup olan kadroda tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Foxi'nin yerine sağ kanatta Mehmet Boztepe'ye görev verdi. Genç futbolcu da kırmızı beyazlı forma ile ilk resmi golünü Denizlispor'a atmanın sevincini yaşadı. Ümraniyespor maçında gördüğü kırmızı kartla 4 maç ceza alan Nizamettin Çalışkan yine kadroda yoktu.

ÖZLEM GİDERDİLER
Denizlispor'da daha önce Balıkesirspor forması giyen Alfred Sankoh ve Kerem Can Akyüz ilk 11'de oynadı. Yine kırmızı beyazlıların eski oyuncusu kaleci Zeki Ayvaz ise yedek soyundu. Üç futbolcu maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla özlem giderdi.

TRİBÜNLER DOLMADI
Müsabakaya ilgi, beklenenin çok altında oldu. Balıkesirsporlu taraftarlar tüm çağrılara karşın yine tribünleri dolduramadı. Maraton ve kapalı tribünde büyük boşluklar dikkat çekti. Onkolikler buna rağmen maçın başından itibaren takımlarına destek verirken, Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi'ye de sevgi gösterilerinde bulundu.

DENİZLİSPOR'A DESTEK
Denizlisporlu taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil Cephe ve 57 Gençlik, misafir tribünde ayrı iki grup olarak takımlarına destek verdi. Karşılaşmayı yaklaşık 2000 kişi izledi.

CENGİZ TARIM TAKIMINI İLK DEFA YÖNETTİ
Denizlispor'da teknik sorumlu Ali Tandoğan'ın istifa edip ayrılmasının ardından sahaya yeşil siyahlı ekip, sahaya antrenör Cengiz Tarım yönetiminde çıktı.

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