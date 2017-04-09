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Volkan Demirel: Maçta bazen ben bile sinirleniyorum

Süper Lig'de Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken kaptan Volkan Demirel, karşılaşma sonrasında yine çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Maç içinde oynanan futbola kendisinin de bazen sinirlendiğini belirten Volkan, "Taraftar gelmemekte haklı" dedi

09 Nisan 2017 Pazar, 21:38:39 Güncelleme: 21:41:36

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'u Kadıköy'de 3-1 mağlup ederken, Ülker Stadı'nda ise tribünler yine bomboştu.

Statta toplam 7 bin 549 seyirci varken, Volkan Demirel ise bu konuya ilginç bir açıklama getirdi.

Yayıncı kuruluş muhabirinin konuyla ilgili sorusuna "Stadın boş olmasının birçok sebebi olabilir. Kötü oyun da olabilir." diyerek sözlerine başlayan tecrübeli kaleci, "Bazen ben bile maç içinde oynanan futbola sinirleniyorum. Taraftarın da tepki göstermesi normal. Maça gelmemekte haklılar ama yine bu formanın ağırlığı bile tribünlere insanları çekebilmeli" dedi ve adeta kendisini ve takım arkadaşlarını eleştirdi.

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