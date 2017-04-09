Advocaat: 2-1’den sonra değişikliğe gerek kalmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, “İnsanların şunu anlaması gerekiyor; Karşınızda tüm riskleri almış bir takım var. Akhisar Belediyespor tüm gücünü yansıtma çabasındaydı. Hücuma dönük bir değişiklik yapsaydık çok mantıklı olmayacaktı. Elinizdeki organizasyonu kaybediyorsunuz bu durumda. Volkan’ı almayı düşündüğüm sırada ikinci golü attık. Bu nedenle aynı organizasyonla devam etmenin daha iyi olacağını düşündüm. Sebep yoktu. 1-1 devam etseydi değişiklik yapabilirdim ama 2-1’de farklı bir hikaye ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Hollandalı hoca ayrıca, "Biraz daha sert oynamalıyız, ikili mücadelelerde biraz daha o görüntüyü sergilemeliyiz. Belki de öyle oyuncumuz yok. Avrupa'da bu kadroyla fena gitmedik, sizin kadar hayal kırıklığına uğramış değilim. Niye bu kadar negatif olmamız gerekiyor, anlamıyorum. Son 6 maça bakarsak, 4-5 maçtan galibiyetle ayrıldık" diye konuştu.