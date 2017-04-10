Rodallega: "Aklımdan çıkaramıyorum"

Unutulmaz maçta Trabzon’u 3-2 öne geçiren golü atan Hugo Rodallega, skor 3-3’e geldikten sonra santradan çektiği inanılmaz şutun üst direkten geri gelmesinin ve devamında mücadeleyi 4-3 kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor...

52 metreden gönderdiği füzeyle gecenin hareketini yapan Kolombiyalı forvet, “Maç bitti, hala o an aklımda... Gol olsaydı, her şey değişir, kazanırdık. Çok üzgünüm. Taraftarımızı sevindirmek, galibiyet armağan etmek isterdik. Olmayınca olmuyor” yorumunu yaptı.

Kalan maçları kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek istediklerini dile getiren Rodallega, şöyle devam etti: “Beşiktaş maçını kazansaydık, Avrupa’ya gitme yolunda büyük bir engeli aşmış olurduk. Çok iyi takımız, Avrupa’yı hak

ediyoruz. Antalya maçıyla yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz.”

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ